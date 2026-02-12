Hơn 156.000 hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất ngày 12-2

Đô thị

(PLO)- Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 25 tháng Chạp vượt hơn 156.000 lượt, công tác vận hành tại các nhà ga vẫn được duy trì thông suốt, bảo đảm trật tự và an toàn.
Những ngày cận Tết, sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng đông đúc khi người dân từ TP.HCM về quê đón Tết và nhiều Việt kiều từ nước ngoài về nước sum họp gia đình.

Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong ngày 12-2 (tức 25 tháng Chạp), sân bay dự kiến khai thác 1.027 chuyến bay với 156.315 lượt hành khách.

Cụ thể, có 519 chuyến bay đi và 508 chuyến bay đến. Trong đó, bay quốc nội chiếm tỉ trọng lớn với 350 chuyến đi và 338 chuyến đến, còn lại là các chuyến bay quốc tế.

Về lượng khách, sân bay dự kiến phục vụ 99.334 khách đi và 56.981 khách đến. Hành khách quốc nội đạt 96.094 lượt, trong khi hành khách quốc tế đạt 60.221 lượt.

z7526510867506_23a8f4483b1c64761e1c1bb7019358d7.jpg
Hành khách tấp nập tại sảnh nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất ngày 25 tháng Chạp.
z7526510882541_d0eba23cf25c58b623df348d008b4499.jpg
Nhiều gia đình mang theo hành lý cồng kềnh, quà Tết làm thủ tục sớm để chuẩn bị cho hành trình về quê ăn Tết.
z7526999435279_844b8e2ce0595a1144537f49525759fc.jpg
z7527000988859_ad62d8a578863c0b462c716d445c0ad0.jpg
Sân bay Tân Sơn Nhất duy trì hoạt động khai thác thông suốt dù đón kỷ lục hơn 156.000 lượt khách trong ngày.

Ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 12-2, không khí nhộn nhịp diễn ra từ sáng sớm khi hành khách đổ về các nhà ga. Tại khu vực làm thủ tục và soi chiếu an ninh, dòng người di chuyển liên tục, đặc biệt đông tại các quầy bay quốc nội.

Tại nhà ga T3, anh Nguyễn Văn Hoàng (ngụ TP.HCM) cho biết đã có mặt từ sớm để làm thủ tục. "Lượng khách khá đông nhưng các khâu check-in, soi chiếu an ninh diễn ra nhanh, nhân viên hướng dẫn rõ ràng nên tôi không phải chờ đợi lâu" - anh Hoàng nói.

Trong khi đó tại nhà ga T2, chị Lê Thị Mỹ (Việt kiều châu Âu) về nước thăm gia đình cho biết cảm nhận rõ không khí đoàn tụ khi vừa xuống sân bay. "Thủ tục nhập cảnh tương đối thuận lợi, người thân đón ở ngoài nên rất ấm cúng. Dù đông khách nhưng tôi thấy sân bay tổ chức khá trật tự" - chị Mỹ chia sẻ.

z7527005866212_278be9f2c2952679020b5425876c0953.jpg
Các làn xe đón trả khách bên ngoài nhà ga hoạt động liên tục để giải tỏa lượng người đổ về sân bay.

Theo phân bổ, nhà ga T1 khai thác 250 chuyến bay quốc nội, phục vụ hơn 34.000 khách. Nhà ga T3 dự kiến khai thác 447 chuyến bay quốc nội với gần 63.300 lượt khách. Nhà ga T2 phục vụ 339 chuyến bay quốc tế với hơn 60.200 hành khách.

Trong các khung giờ cao điểm, nhân viên hàng không, an ninh và mặt đất được tăng cường để hướng dẫn, phân luồng, hạn chế ùn ứ cục bộ. Nhiều gia đình, nhóm du khách mang theo hành lý cồng kềnh tranh thủ làm thủ tục sớm để kịp giờ bay. Khu vực đón, trả khách bên ngoài nhà ga có mật độ phương tiện tăng cao nhưng giao thông cơ bản ổn định.

z7527005866206_e1707d831152c0acbed2d6f8bf125552.jpg
z7527005884738_b4b264ed62bb6b5b0d96ae56c893b3b6.jpg
Khu vực phía ngoài nhà ga ghi nhận không khí đón người thân sum họp ấm cúng.
z7527003264138_0c8e12244a7e234588ad1d27380ffc29.jpg
z7527003264123_0a5385aca909682c6091bd170a908cc5.jpg
Quang cảnh đông đúc nhưng trật tự tại khu vực sảnh ga T1 quốc nội .

Hoạt động khai thác tại các nhà ga diễn ra thông suốt, không xảy ra tình trạng quá tải kéo dài, bảo đảm hành trình an toàn cho hành khách. Cảng đã xây dựng phương án điều hành, phối hợp các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm an toàn bay và hạn chế ùn ứ trong giai đoạn cao điểm.

z7527006854072_dc5d4a23622c0617fa5a4ec7dbd7446b.jpg
Khu vực quầy thủ tục quốc tế tại nhà ga T2 ghi nhận lượng khách tăng cao so với ngày thường.
z7527016633113_a101fa510daf0f616182e1d36cf47932.jpg
z7527016623645_a579da445d1263db94e48d18d493b57d.jpg
z7527016663250_20777eaa81ff1b8dd32923b477ac169c.jpg
Hành khách từ các nước trở về làm thủ tục nhập cảnh thuận lợi tại nhà ga T2 trong dịp Tết Bính Ngọ.
THU TRINH
