Ngày 26 Tết: sân bay Tân Sơn Nhất lập kỷ lục đón khách 13/02/2026 18:33

(PLO)- Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ kỷ lục hơn 164.000 lượt khách với hơn 1.000 chuyến bay trong ngày 13-2 (tức 26 Tết).

Trong cao điểm đi lại dịp Tết Bính Ngọ, nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không tại TP.HCM tăng mạnh, nhất là chiều rời thành phố về quê hoặc đi du lịch. Sân bay Tân Sơn Nhất cho biết đã chủ động xây dựng kế hoạch khai thác cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu tăng đột biến, dự báo đạt mức kỷ lục trong ngày 13-2 (tức 26 Tết).

Theo kịch bản điều hành, sân bay dự kiến khai thác tổng cộng 1.062 chuyến bay, trong đó có 979 chuyến bay thương mại chở khách. Tổng lượng hành khách ước đạt 164.433 lượt, với chiều đi chiếm ưu thế rõ rệt khi lên tới 104.884 người, chiều đến khoảng 59.549 người.

Hành khách xếp hàng làm thủ tục tại nhà ga quốc tế trong ngày 26 Tết. Ảnh: THU TRINH.

Tại nhà ga T1, dự kiến phục vụ 258 chuyến bay với hơn 36.000 lượt khách, trong đó chiều đi gồm 131 chuyến với gần 28.000 hành khách.

Nhà ga T3 tiếp tục là khu vực chịu áp lực khai thác lớn nhất khi đảm nhận 454 chuyến bay, phục vụ gần 65.000 lượt khách. Trong đó, các chuyến bay đi chiếm 225 chuyến với hơn 44.300 hành khách. Đối với nhà ga quốc tế T2, hoạt động khai thác duy trì ổn định với khoảng 350 chuyến bay, phục vụ trên 63.600 lượt khách ở cả hai chiều.

Thực tế ghi nhận trong các khung giờ cao điểm, khu vực nhà ga luôn đông đúc, lượng hành khách xếp hàng làm thủ tục và chờ soi chiếu an ninh tăng mạnh ở chiều khởi hành. Dù áp lực lớn, hoạt động điều hành và phục vụ vẫn được duy trì ổn định.

Lượng hành khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất tăng đột biến trong ngày cao điểm. Ảnh: THU TRINH.

Lưu lượng bay tại Tân Sơn Nhất đang chạm ngưỡng cao chưa từng có trong cao điểm Tết Bính Ngọ 2026. Với sản lượng vượt 1.050 chuyến/ngày và tiếp tục tăng, lực lượng kiểm soát không lưu đã kích hoạt phương án điều hành cao điểm, bảo đảm an toàn và thông suốt.

Hoạt động tại nhà ga quốc tế T2 duy trì nhịp khai thác ổn định với khoảng 350 chuyến bay mỗi ngày. Ảnh: THU TRINH.

Đoàn Thanh niên Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Đoàn Thanh niên Học viện Hàng không Việt Nam triển khai hoạt động tình nguyện hỗ trợ hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp cao điểm Tết Nguyên Đán năm 2026. Ảnh: Đoàn Thanh niên CACK TSN.

Tình nguyện viên hỗ trợ hành khách đăng ký, sử dụng cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động (Autogate) và cổng kiểm soát an ninh tự động. Ảnh: Đoàn Thanh niên CACK TSN.

Nhân viên an ninh sân bay kiểm soát hành lý ký gửi tại khu vực soi chiếu trước giờ bay. Ảnh: Đoàn Thanh niên CACK TSN.

Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận Tân Sơn Nhất (APP Tân Sơn Nhất – Công ty Quản lý bay miền Nam) đã triển khai phương án điều hành bay cao điểm Tết. Đơn vị huy động tối đa nhân lực, các kíp trực dự phòng luôn sẵn sàng khi lưu lượng tăng cao. Sân bay khai thác linh hoạt hai đường cất hạ cánh song song để hạn chế chậm chuyến. Với tàu bay đến, APP Tân Sơn Nhất phối hợp điều tiết giờ hạ cánh theo khung thời gian, giữ ổn định trật tự không lưu tại Sân bay Tân Sơn Nhất.