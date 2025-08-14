TP.HCM: Xã Vĩnh Lộc sẽ mở rộng nhiều tuyến đường, hoàn thiện hệ thống thoát nước... 14/08/2025 17:42

(PLO)- Ông Huỳnh Cao Cường làm Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc, ông Thái Thành Tâm giữ chức Phó Bí thư thường trực và bà Nguyễn Thị Thảo làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

Chiều 14-8, Đảng bộ xã Vĩnh Lộc, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự đại hội có bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM cùng 168 đại biểu, đại diện cho hơn 1018 Đảng viên toàn Đảng bộ.

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Lộc đã ra mắt đại hội. Ảnh: NV

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đô thị hiện đại

Theo báo cáo tại đại hội, xã Vĩnh Lộc xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đô thị hiện đại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi khai mang lại hiệu quả, đời sống của người dân từng bước được cải thiện. Diện tích đất trồng lúa giảm dần qua các năm phù hợp định hướng cơ cấu sản xuất và đô thị tại xã.

Hiện xã có 4.875 doanh nghiệp và 3.047 hộ kinh doanh đang hoạt động.

Ông Huỳnh Cao Cường làm Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc. Ảnh: NV

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Vĩnh Lộc đặt mục tiêu thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm như: chương trình cải tạo, chỉnh trang đô thị xã Vĩnh Lộc, chương trình giảm ô nhiễm môi trường xã Vĩnh Lộc giai đoạn 2025 - 2030.

Bên cạnh đó là phối hợp thực hiện các dự án công trình giao thông như: dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc; dự án nâng cấp, mở rộng đường Quách Điêu (đoạn từ đường Vĩnh Lộc đến ranh xã Bà Điểm); dự án xây dựng mới đường Tây Bắc (đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Lộc); dự án xây dựng mới đường bờ Đông Kênh Trung ương; dự án nâng cấp và xây dựng hệ thống thoát nước đường Liên ấp 2-3-4; dự án nâng cấp, mở rộng đường Thới Hòa; dự án nâng cấp, mở rộng đường Bộ đội An Điền.

Xã Vĩnh Lộc còn đặt mục tiêu xây dựng dự án xây mới Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc; hoàn thành xây dựng bảy trường học, nâng cấp và xây dựng nhiều công viên trên địa bàn.

Tập trung phát triển kinh tế, quan tâm phát triển hệ thống giao thông

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Võ Ngọc Thanh Trúc biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Lộc đã nhanh chóng kiện toàn, sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy trong thời gian ngắn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Võ Ngọc Thanh Trúc phát biểu tại đại hội. Ảnh: NV

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc ghi nhận những kết quả đạt được mà xã Vĩnh Lộc đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó xã đã có 15 chỉ tiêu đạt và vượt, hai công trình trọng điểm đã hoàn thành, tỉ lệ thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt.

Bên cạnh đó trong công tác khoa học- công nghệ, chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến đạt kết quả tích cực. Xã đã luôn kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo 100% hộ dân được tiếp cận nước sạch. Hạ tầng giao thông, trường học, công trình công cộng cũng được tiếp tục được đầu tư phát triển.

Trong thời gian tới, Bà Võ Ngọc Thanh Trúc gợi ý xã Vĩnh Lộc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm là tập trung phát triển kinh tế, quan tâm phát triển hệ thống giao thông.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, phát triển nông nghiệp đô thị. Chú trọng nâng cao chất lượng, quy mô của doanh nghiệp trên địa bàn, tích cực hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ.

"Xã cần quản lý, thực hiện tốt quy hoạch, tăng cường quản lý trật tự xây dựng; quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công. Cần đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội. Phải xác định đây là nền tảng tinh thần, là động lực nội sinh cho phát triển bền vững.

Song song đó cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người dân; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển"- Bà Võ Ngọc Thanh Trúc nói.