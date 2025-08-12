Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai 12/08/2025 19:56

Chiều 12-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc.

Dự đại hội có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ I được tiến hành trong thời điểm có ý nghĩa lịch sử trọng đại khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ I đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ, chặt chẽ, chu đáo, đúng quy trình, quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, phát biểu khai mạc đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 có 24 người (khuyết 3 người). Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau khi công bố quyết định, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt đại hội.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.



Đại hội thông qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh trình đại hội; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ I.