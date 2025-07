Thượng tướng Phạm Thế Tùng dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ ở Đồng Nai 25/07/2025 17:48

(PLO)- Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 tại phường Bình Lộc và có những chỉ đạo quan trọng

Sáng 25-7, tại phường Bình Lộc (tỉnh Đồng Nai), tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Đây là một trong các địa phương được Ban chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương chọn tổ chức ngày hội điểm trong toàn quốc.

Dự ngày hội có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các cục nghiệp vụ của Bộ Công an; Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh và phường Bình Lộc.

Phát biểu tại ngày hội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm phát huy tinh thần, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, cương quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở trong cả nước. Đồng thời, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: VŨ HỘI.

Tại tỉnh Đồng Nai hiện có 471 mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải về an ninh trật tự duy trì ở 95 xã phường. Đặc biệt, có 7 mô hình hoạt động hiệu quả được Bộ Công an nhân rộng toàn quốc.

Do đó, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những thành quả tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung và phường Bình Lộc nói riêng trong những năm qua vì đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo, mô hình giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp là một dấu mốc lịch sử trọng đại có ý nghĩa chiến lược nhằm xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, tất cả vì nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng trao bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ảnh: VŨ HỘI.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng đề nghị Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai và phường Bình Lộc tiếp tục phát huy cao độ những cách làm hay, thiết thực và hiệu quả. Phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong nền an ninh nhân dân và nền giáo dục Quốc phòng, thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ATTQ.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai phát huy hiệu quả mô hình công an địa phương hai cấp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ATTT, luôn hết lòng hết sức phụng sự nhân dân để mọi người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn...

Dịp này, Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tặng quà cho các cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến đóng góp tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.