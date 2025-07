Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Nghệ An 16/07/2025 18:29

(PLO)- Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Đô Lương, thăm Trung tâm phục vụ hành chính công, tặng quà gia đình chính sách, người có công tại Nghệ An.

Sáng 16-7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác Trung ương đã dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Đô Lương (Nghệ An).

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Đô Lương (Nghệ An). Ảnh: VƯƠNG LINH.

Đoàn công tác Trung ương còn có ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Bộ Nội vụ, Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Cùng tham dự có ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các sở, ban, ngành.

Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) Nghệ An luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, phù hợp với thực tế địa phương.

Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, khơi dậy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Các đại biểu dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Đô Lương (Nghệ An). Ảnh: VƯƠNG LINH.

Toàn tỉnh đã củng cố, duy trì hiệu quả hơn 3.600 mô hình, điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã lan tỏa sâu rộng từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi.

Tại xã Đô Lương (thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ 8 xã và 1 thị trấn của huyện Đô Lương cũ) là một trong những địa phương tiêu biểu, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, huy động hiệu quả sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, xã Đô Lương đã xây dựng và duy trì 45 mô hình, điển hình tiên tiến “Lương giáo đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Xã sạch về ma túy”; “Quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng”...

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích, kết quả nổi bật trong công tác xây dựng và tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ mà cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Đô Lương nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung đạt được trong thời gian qua.

Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị xã Đô Lương nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung tiếp tục tuyên truyền, quán triệt để nhận thức thật sự sâu sắc, toàn diện quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Đồng thời, quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát, thực sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân; gương mẫu, đi đầu trong Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho 20 gia đình chính sách ở xã Đô Lương. Ảnh: VƯƠNG LINH.

Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, bảo đảm thiết thực, phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng đơn vị, địa phương. Cần đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức cảnh giác, tích cực, chủ động hưởng ứng, tham gia của đông đảo quần chúng Nhân dân...

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đô Lương nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo hết sức sâu sát, toàn diện của ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Dịp này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng quà cho UBND xã Đô Lương và 20 gia đình chính sách trên địa bàn xã. Lãnh đạo Bộ Công an tặng quà cho 10 gia đình chính sách và lãnh đạo tỉnh nghệ An tặng quà cho 10 học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Đô Lương.

Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân của tỉnh Nghệ An; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Nhân dân và cán bộ xã Văn Hiến…

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 1 tập thể và 1 cá nhân của tỉnh Nghệ An có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ảnh: VƯƠNG LINH.

Tiếp theo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đến thăm Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đô Lương. Mỗi ngày, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đô Lương tiếp nhận khoảng 100 lượt công dân đến làm thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính của các ban, ngành đều được niêm yết công khai quy trình "4 tại chỗ" và đường dây nóng.

Việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương châm 4 tại chỗ: Tiếp nhận tại chỗ, thẩm định tại chỗ, phê duyệt tại chỗ và trả kết quả tại chỗ đảm bảo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức nhân sự và đưa bộ máy chính quyền cấp xã vào vận hành ổn định.