Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Đồng Nai 13/08/2024 16:04

(PLO)- Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 13-8, UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Tham dự ngày hội về phía Bộ Công an có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ công an; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh và TP Biên Hòa.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, tặng hoa chúc mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ do TP Biên Hòa tổ chức.

Phát biểu tại ngày hội, Trung tướng Lê Quốc Hùng đánh giá trong những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được đẩy mạnh cả ở địa bàn khu dân cư và trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp…

Thứ trưởng Bộ công an cũng đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường huy động nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; tập trung vào các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo...

Trung tướng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị địa phương cần tập trung nhân rộng và nâng cao chất lượng các mô hình tự quản tại cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có uy tín, người có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng mối liên hệ gắn bó chặt chẽ giữa lực lượng Công an với nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ công an tặng quà cho người dân có nhiều đóng góp trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng cũng đề nghị cần chủ động đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, cần giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân về lòng yêu nước, ý thức thượng tôn pháp luật và tự giác hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng mong muốn lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn Công an tỉnh Đồng Nai trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể cùng lực lượng công an đã tặng quà cho các gia đình, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và tặng 20 suất học bổng cho các học sinh vượt khó, học giỏi trên địa bàn TP Biên Hòa.