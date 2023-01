Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thăm, chúc Tết tại Cà Mau

(PLO)- Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những kết quả mà lực lượng Công an tỉnh Cà Mau đạt được trong năm 2022

Ngày 16-1, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ đến thăm và chúc tết Công an tỉnh Cà Mau nhân dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung tướng Lê Quốc Hùng đánh giá cao những kết quả mà lực lượng Công an tỉnh Cà Mau đạt được trong năm 2022, đồng thời gởi lời chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an trong tỉnh một năm mới hạnh phúc và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân tin tưởng, giao phó.

Cũng trong buổi gặp mặt chúc Tết, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chỉ đạo trong thời gian tới Công an Cà Mau cần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 12-NQ/TW về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, trong đó tập trung phát huy hiệu quả của lực lượng Công an tại cơ sở, xã, phường, thị trấn; các mặt công tác phải lấy lợi ích, phục vụ người dân làm trung tâm.

Thứ trưởng cũng lưu ý Công an tỉnh phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm; giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm và địa bàn trọng điểm. Tập trung rà soát, triệt phá các băng nhóm lưu manh, côn đồ; cho vay lãi nặng, bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuê, “tín dụng đen”; chống người thi hành công vụ.

Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trong dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn không để đột xuất, bất ngờ, phát sinh “điểm nóng”.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Công an tỉnh phải triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo giữ vững tình hình ANTT giúp cho nhân dân hưởng mùa Xuân mới trong an ninh và an toàn.

Dịp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã đến thăm và chúc tết tại Tỉnh ủy - HĐND-UBND tỉnh Cà Mau và thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ Trại giam Cái Tàu.

Trần Vũ - Hoàng Giang