Bộ trưởng Lương Tam Quang: Xây dựng lực lượng an ninh cơ sở thật sự là 'cánh tay nối dài' 18/01/2025 18:10

(PLO)- Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu xây dựng lực lượng an ninh cơ sở thật sự là “tai", "mắt", “cánh tay nối dài” hỗ trợ lực lượng Công an xã, thị trấn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Ngày 18-1, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt những tấm gương tiêu biểu Công an xã, thị trấn và Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng các đại biểu và 127 người là gương Công an xã, thị trấn và Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở điển hình, tiêu biểu đã về dự buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, xây dựng Công an xã, thị trấn và Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng, Nhà nước được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt từ năm 2018 đối với Công an xã, thị trấn và từ năm 2024 đối với Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh CA

Công an cấp xã từ bán chuyên trách nay trở thành Công an chính quy vững mạnh, bố trí bình quân 6,2 người/xã, đã hoàn thành xây dựng doanh trại và phấn đấu hoàn thành xây dựng 100% trụ sở làm việc trong năm 2025; cùng với cánh tay nối dài là lực lượng tham gia bảo vệ ANTT đã đủ sức đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng cho biết, hơn 56.000 cán bộ Công an chính quy được đưa về xã, thị trấn đã giải quyết hiệu quả các vấn đề ANTT từ sớm, ngay tại cơ sở; phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; góp phần quan trọng tạo ra kỳ tích xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ nhằm đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà lực lượng Công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã đạt được trong thời gian vừa qua; đặc biệt biểu dương 127 gương điển hình, tiên tiến Công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tiêu biểu có mặt tại buổi gặp mặt hôm nay.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng những tấm gương điển hình, tiêu biểu của Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Ảnh CA

Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, thời gian tới, được sự tin cậy giao nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Công an xã tiếp tục được tăng cường toàn diện, bảo đảm cùng với Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở đủ sức giải quyết hiệu quả các vấn đề ANTT phát sinh trên địa bàn.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11 của Bộ Công an xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới với phương châm "Công an tìm đến dân” làm việc theo phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin".

Xây dựng Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thật sự là “tai", "mắt", “cánh tay nối dài” hỗ trợ lực lượng Công an xã, thị trấn trong công tác bảo đảm ANTT. Khẩn trương hoàn thành kiện toàn các Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Tổ chức tập huấn về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho 100% Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; thực hiện chế độ, chính sách, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và bố trí địa điểm, nơi làm việc, tham mưu đảm bảo kinh phí của địa phương để phục vụ các hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở…