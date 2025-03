Thành lập Tổ đảm bảo an toàn du lịch tuyến biển tại 'thủ phủ resort' ở TP Phan Thiết 14/03/2025 10:37

(PLO)- Tổ đảm bảo an toàn du lịch tuyến biển nhằm biến “thủ phủ resort” trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Ngày 13-3, UBND phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ ra mắt Tổ đảm bảo an toàn du lịch tuyến biển.

Một góc "Thủ đô resort".

Là phường có bờ biển dài 9km, ngoài bãi biển tuyệt đẹp, phường Hàm Tiến từ lâu được mệnh danh là “thủ phủ resort” nằm trong Khu Du lịch Quốc gia Mũi Né, thu hút rất nhiều du khách trong, ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Bên cạnh sự phát triển vượt bậc về du lịch là những thách thức về an ninh trật tự, đòi hỏi phường Hàm Tiến phải chủ động đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và cộng đồng.

Ra mắt Tổ đảm bảo an toàn du lịch tuyến biển "thủ phủ resort" nằm trong Khu Du lịch Quốc gia Mũi Né.

Để kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, quyết tâm đưa “thủ phủ resort” là điểm đến an toàn, thân thiện, UBND phường Hàm Tiến đã quyết định thành lập Tổ đảm bảo an toàn du lịch tuyến biển.

Tổ công tác gồm 31 thành viên do Phó trưởng Công an phường Hàm Tiến làm tổ trưởng cùng với 4 cảnh sát khu vực, 22 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và 4 đại diện của các cơ sở du lịch dọc tuyến biển của “thủ phủ resort”.

Tổ công tác ngoài xử lý các hành vi vi phạm còn sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Tổ công tác này được xem là lực lượng “phản ứng nhanh” với nhiệm vụ trực tiếp tuần tra, giám sát trên tuyến du lịch biển, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; sẵn sàng tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi có tình huống phức tạp xảy ra.

Cạnh đó tuyên truyền, giáo dục cho người dân và du khách nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, góp phần đưa “thủ phủ resort” là điểm đến an toàn, hấp dẫn.

Ông Nguyễn Nam Long, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Nam Long, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết nhấn mạnh: “Tổ đảm bảo an toàn du lịch tuyến biển được thành lập là hết sức kịp thời. Ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự còn sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ; đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của người dân địa phương; các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn, biến “thủ phủ resort” ngày càng thân thiện, hấp dẫn hơn trong mắt du khách trong ngoài nước”.