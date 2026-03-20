Ông Tạ Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính 20/03/2026 18:25

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chiều 20-3, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chúc mừng ông Tạ Anh Tuấn được tín nhiệm giao trọng trách mới, đồng thời chúc mừng Bộ Tài chính đã đón nhận một cán bộ có nhiều kinh nghiệm, trưởng thành từ thực tiễn.

Tân Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn. Ảnh: VGP

Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, những kinh nghiệm phong phú từ thực tiễn địa phương sẽ là nền tảng quan trọng giúp Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh, đóng góp hiệu quả vào công tác quản lý, điều hành ngành Tài chính trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ ngành tài chính giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất; quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của ngành tài chính và đất nước trong giai đoạn mới.