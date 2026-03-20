UBKT Thành ủy TP.HCM khai trừ, đề nghị khai trừ 7 đảng viên 20/03/2026 16:16

(PLO)- UBKT Thành ủy TP.HCM vừa thông tin kết quả kỳ họp lần thứ 4 và lần thứ 5, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với nhiều đảng viên vi phạm pháp luật và quy định của Đảng.

Trong đó, UBKT Thành ủy TP.HCM đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 5 đảng viên.

Cụ thể, khai trừ ông Dương Đình Thanh, Bí thư Chi bộ Đồn Công an Khu Công nghiệp Sóng Thần, nguyên Trưởng Đồn Công an Khu Công nghiệp Sóng Thần thuộc Đảng bộ Công an TP.HCM. Ông Thanh nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Hòa, nguyên Bí thư Chi bộ Công an phường Đông Hòa, nguyên Trưởng Công an phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ).

Khai trừ ông Nguyễn Tùng Dương, Phó Trưởng ban Ban Chuyên đề, đảng viên Chi bộ 1, Đảng ủy viên Đảng ủy Ban Chuyên đề, nguyên Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Đảng bộ Công an TP.HCM.

Khai trừ ông Lê Văn Bách, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Phòng Cảnh sát Cơ động Công an TP.HCM, nguyên Phó trưởng phòng Cảnh sát Cơ động Công an TP.HCM, nguyên Bí thư Chi bộ Đội 8, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội thuộc Đảng bộ Công an TP.HCM.

Lý do các cá nhân trên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương; có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vi phạm này là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín cá nhân và ảnh hưởng đến uy tín tổ chức đảng, cơ quan nơi các cá nhân sinh hoạt, công tác.

Khai trừ bà Võ Ngọc Thu, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5 (cũ) và bà Nguyễn Thị Mai Hương, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5 (cũ). Hai cá nhân này vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng đó, UBKT Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 2 đảng viên.

Đó là ông Dương Ngọc Vân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương (cũ), vì vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khai trừ bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình (cũ), nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình (cũ), vì vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ được giao, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Vi phạm của bà Hạnh gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng và cá nhân.