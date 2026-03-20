Tiểu đoàn DK1 nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 20/03/2026 19:27

(PLO)- Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 của Tiểu đoàn DK1 và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Vùng.

Chiều 20-3, tại xã Long Sơn (TP.HCM), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân lần thứ hai của Tiểu đoàn DK1 và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lần thứ hai của Vùng 2 Hải quân.

Dự buổi lễ có Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân; Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; các đồng chí là Thủ trưởng, nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật cùng đại diện lãnh đạo các địa phương và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân đội và Quân chủng Hải quân.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và Vùng 2 Hải quân tặng quà lưu niệm cho ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trước buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: VĐ

Tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân đã trình bày báo cáo thành tích, ôn lại chặng đường xây dựng, phát triển của Vùng 2 và những chiến công tiêu biểu của Tiểu đoàn DK1.

Theo đó, ngày 19/3/2009, Vùng 2 Hải quân được thành lập, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển rộng trên 300.000 km², từ mũi Ba Kiệm (Lâm Đồng) đến cửa sông Gành Hào (Cà Mau), bao gồm thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Ngay sau khi thành lập, được sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, Vùng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, không ngừng phát triển, trưởng thành.

Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân báo cáo, ôn lại chặng đường xây dựng, phát triển của Vùng 2 và những chiến công tiêu biểu của Tiểu đoàn DK1.

Giai đoạn 2021–2025, Vùng 2 đã tổ chức gần 1.500 lượt chuyến tàu tuần tra, trinh sát, trực chốt trên biển; tham mưu xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ an toàn hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí và các hoạt động kinh tế biển.

Trong công tác tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, Vùng đã thực hiện hơn 200 lượt nhiệm vụ cứu nạn, cấp cứu 337 ngư dân; hỗ trợ, kéo cứu tàu cá bị nạn; huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng chống cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai; tích cực hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lần thứ hai, trao bằng cho Vùng 2 Hải quân.

Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cũng được Vùng triển khai đồng bộ; nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả. Công tác đảng, công tác chính trị được tăng cường, góp phần xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch vững mạnh.

Với những thành tích xuất sắc trong 17 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Vùng 2 Hải quân đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng Ba và 5 Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Tiểu đoàn DK1, từ khi thành lập ngày (5/7/1989), các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện đặc biệt khó khăn, khắc nghiệt. Đã có 17 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam.

Hiện nay, Tiểu đoàn DK1 quản lý, chốt giữ 15 nhà giàn kiên cố; duy trì nghiêm chế độ trực canh, quan sát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; đồng thời là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Các nhà giàn DK1 đã thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân; cấp cứu, khám chữa bệnh, cung cấp nhu yếu phẩm; góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển. Tiêu biểu, tháng 4/2020, Nhà giàn DK1/11 đã cứu nạn 30 ngư dân gặp nạn trên biển.

Tiểu đoàn DK1 vinh dự đón nhận 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 Huân chương Chiến công hạng Ba; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 2 lần vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thềm lục địa phía Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân ghi nhận và biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Vùng 2 và Tiểu đoàn DK1 đã đạt được trong những năm qua.

Tư lệnh Hải quân yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 và Tiểu đoàn DK1 tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trọng tâm là làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh tác chiến độc lập dài ngày trên biển. Huấn luyện sát thực tế chiến đấu, coi trọng huấn luyện đêm, hiệp đồng quân binh chủng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã trao danh hiệu “Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân” cho Tiểu đoàn DK1.

Đặc biệt, với Tiểu đoàn DK1 cần chú trọng rèn luyện khả năng chịu đựng, xử trí tình huống phức tạp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tích cực đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng theo phương châm “tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và Hải quân nhân dân Việt Nam.

Vùng 2 cần tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt, tiên phong của Hải quân nhân dân Việt Nam trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển. Tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển, tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiên tai.

Đồng thời, chăm lo chính sách hậu phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, Nhà giàn DK1...