Tuổi trẻ Vùng 2 Hải quân có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật 28/10/2025 17:28

(PLO)- Giai đoạn 2022-2025, hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên của Vùng 2 Hải quân thường xuyên đổi mới, ngày càng hiệu quả, khơi dậy được sự nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ.

Ngày 28-10, tại xã Long Sơn, TP.HCM, Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ & PTTN) giai đoạn 2022-2025, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030.

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 dự và chủ trì Hội nghị.

Giai đoạn 2022-2025, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, hoạt động CTĐ & PTTN của Vùng 2 Hải quân đã có những bước chuyển biến tích cực; thường xuyên đổi mới, hoạt động ngày càng hiệu quả, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, khơi dậy được sự nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ.

Các đại biểu tham quan mô hình sách tại hội nghị Tổng kết hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022-2025, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030 của Vùng 2

﻿Hải quân. Ảnh: HẢI SƠN

Tổ chức Đoàn các cấp đã thực hiện tốt phong trào hành động cách mạng trong đoàn viên thanh niên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời kỳ mới; phát huy tốt vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ.

Tiêu biểu như các mô hình: Xây dựng chi đoàn mạnh, đoàn cơ sở “3 chủ động”, “Tuổi trẻ Vùng 2 Hải quân xung kích, sáng tạo, làm chủ công nghệ, tiên phong trong chuyển đổi số”, “Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học”, “Chi đoàn tàu quyết thắng”, “Ngôi nhà 100 đồng”,...

Tích cực tham gia phong trào hành động cách mạng được triển khai sâu rộng như: “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Thanh niên tình nguyện”; “Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; mô hình “Chi đoàn 5 tiên phong”, “Đoàn cơ sở 3 chủ động”.

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: HẢI SƠN

Các chương trình: xây dựng nông thôn mới, giao lưu, tọa đàm, diễn đàn, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đóng quân...

Trong đó, tuổi trẻ Vùng 2 đã có nhiều đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và tham gia giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” Nguyễn Phan Vinh, giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội đạt giải cao.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Lê Hồng Quang nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tuổi trẻ Vùng 2 cần tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, không ngừng đổi mới trong tổ chức và hoạt động.

Tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, phát huy vai trò xung kích, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch vững mạnh, Vùng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng và cấp ủy đã gửi trọn vào thế hệ trẻ tương lại của Vùng 2 Hải quân.

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm chính trị Vùng 2 trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CTĐ & PTTN giai đoạn 2022-2025. Ảnh: HẢI SƠN

Hội nghị đã tập trung thảo luận báo cáo tổng kết CTĐ & PTTN giai đoạn 2022-2025; đóng góp vào dự thảo Báo cáo Tổng kết của Cục Chính trị Hải quân, giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thông báo danh sách, ra mắt đoàn đại biểu đi dự hội nghị Tổng kết công tác quần chúng Quân chủng Hải quân giai đoạn 2021 - 2025.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 đã trao thưởng cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CTĐ & PTTN giai đoạn 2022 - 2025.