Tuổi trẻ Vùng 2 Hải quân có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Ngày 28-10, tại xã Long Sơn, TP.HCM, Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ & PTTN) giai đoạn 2022-2025, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030.
Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 dự và chủ trì Hội nghị.
Giai đoạn 2022-2025, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, hoạt động CTĐ & PTTN của Vùng 2 Hải quân đã có những bước chuyển biến tích cực; thường xuyên đổi mới, hoạt động ngày càng hiệu quả, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, khơi dậy được sự nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ.
Tổ chức Đoàn các cấp đã thực hiện tốt phong trào hành động cách mạng trong đoàn viên thanh niên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời kỳ mới; phát huy tốt vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ.
Tiêu biểu như các mô hình: Xây dựng chi đoàn mạnh, đoàn cơ sở “3 chủ động”, “Tuổi trẻ Vùng 2 Hải quân xung kích, sáng tạo, làm chủ công nghệ, tiên phong trong chuyển đổi số”, “Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học”, “Chi đoàn tàu quyết thắng”, “Ngôi nhà 100 đồng”,...
Tích cực tham gia phong trào hành động cách mạng được triển khai sâu rộng như: “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Thanh niên tình nguyện”; “Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; mô hình “Chi đoàn 5 tiên phong”, “Đoàn cơ sở 3 chủ động”.
Các chương trình: xây dựng nông thôn mới, giao lưu, tọa đàm, diễn đàn, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đóng quân...
Trong đó, tuổi trẻ Vùng 2 đã có nhiều đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và tham gia giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” Nguyễn Phan Vinh, giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội đạt giải cao.
Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Lê Hồng Quang nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tuổi trẻ Vùng 2 cần tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, không ngừng đổi mới trong tổ chức và hoạt động.
Tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, phát huy vai trò xung kích, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch vững mạnh, Vùng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng và cấp ủy đã gửi trọn vào thế hệ trẻ tương lại của Vùng 2 Hải quân.
Hội nghị đã tập trung thảo luận báo cáo tổng kết CTĐ & PTTN giai đoạn 2022-2025; đóng góp vào dự thảo Báo cáo Tổng kết của Cục Chính trị Hải quân, giai đoạn 2021-2025.
Bên cạnh đó, đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thông báo danh sách, ra mắt đoàn đại biểu đi dự hội nghị Tổng kết công tác quần chúng Quân chủng Hải quân giai đoạn 2021 - 2025.
Tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 đã trao thưởng cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CTĐ & PTTN giai đoạn 2022 - 2025.
Giai đoạn 2022-2025, Vùng 2 có 1 tổ chức đoàn được Tổng cục Chính trị tặng Cờ thưởng; 83 lượt tập thể cùng 219 lượt cá nhân được Trung ương Đoàn, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc Phòng, Tổng cục Chính trị khen thưởng qua các hội thi, hội thao và hoạt động CTĐ &PTTN.
Trong đó có một cá nhân được tặng danh hiệu “Gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam” và “Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân”; 1 điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng ở các cấp.