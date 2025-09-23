Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân công bố và trao nhiều quyết định thăng quân hàm 23/09/2025 18:43

(PLO)- Nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2-9, các quân nhân chuyên nghiệp của Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân đều được nâng bậc lương, thăng quân hàm.

Ngày 23-9, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân (đóng quân tại TP.HCM) tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định nâng bậc lương, thăng quân hàm cho quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) diện cơ quan quân lực quản lý nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Thượng tá Lê Đức Thảnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Thành Nhân, Chính uỷ Lữ đoàn và các đồng chí trong Đảng uỷ, Chỉ huy Lữ đoàn.

Dịp này, các QNCN của Lữ đoàn 167 đều được nâng bậc lương, thăng quân hàm; trong đó có nhiều người trực tiếp tham gia và phục vụ nhiệm vụ A80 được thăng 1 bậc quân hàm.

Thượng tá Lê Đức Thảnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 gắn quân hàm cho các QNCN được thăng quân hàm. Ảnh: ĐỖ DŨNG

Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các QNCN được nâng bậc lương, thăng quân hàm đợt này, Thượng tá Lê Đức Thảnh, Lữ đoàn trưởng nhấn mạnh các QNCN được nâng lương, thăng quân hàm dịp này là niềm vinh dự, tự hào, của bản thân, gia đình và đơn vị, là ghi nhận những đóng góp của các đồng chí đối với Quân đội, các đồng chí là lực lượng “xương sống” trong thực hiện các nhiệm vụ của Lữ đoàn.

Ở Lữ đoàn, dù ở cương vị nào, các đồng chí đều ra sức phấn đấu, cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Chỉ huy Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân chụp hình lưu niệm cùng các quân nhân chuyên nghiệp diện cơ quan quân lực quản lý được nâng bậc lương, thăng quân hàm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Ảnh: ĐD

Thượng tá Lê Đức Thảnh yêu cầu thời gian tới, các QNCN cần tiếp tục xác định rõ trách nhiệm, xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn, thường xuyên quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ, nắm vững chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên cương vị, chức trách đảm nhiệm, luôn đoàn kết, kỷ luật, giỏi kỹ thuật, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển đảo...