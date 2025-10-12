Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM tham quan Vùng 2 Hải quân, cảng biển, khu công nghiệp 12/10/2025 16:39

(PLO)- Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tham quan, tìm hiểu tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cảng Quốc tế Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.

Ngày 12-10, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã đến thăm Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (đóng quân tại xã Long Sơn), cảng nước sâu Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (tại phường Tân Phước), trong chương trình tham quan các công trình, mô hình kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Tham gia đoàn có Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ; các đại biểu thuộc Tổ đại biểu 5,6,7,8.

Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng giới thiệu về truyền thống, chức năng, nhiệm vụ và kết quả bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Vùng 2 Hải quân trong những năm qua.

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tham quan tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (tại xã Long Sơn). Ảnh: VĂN ĐƯỜNG

Theo Đại tá Triệu Thanh Tùng, đơn vị là lực lượng nòng cốt của Quân chủng Hải quân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển rộng hơn 300.000 km², kéo dài từ xã Sơn Mỹ (tỉnh Lâm Đồng) đến xã Gành Hào (tỉnh Cà Mau), trọng tâm là khu vực DK-I, DK-II thuộc vùng biển TP.HCM…

Đại tá Triệu Thanh Tùng nhấn mạnh, trong những năm qua Vùng 2 không ngừng lớn mạnh, cán bộ, chiến sĩ đơn vị không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Vùng ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo phía Nam thềm lục địa của Tổ quốc, bảo vệ các hoạt động khai thác, thăm dò dầu khí và hoạt động kinh tế biển, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân.

Đoàn Đại biểu tặng quà cho Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Ảnh: VĂN ĐƯỜNG

Trong quá trình phát triển, xây dựng và trưởng thành, Vùng 2 luôn luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ to lớn của chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang các địa phương, trong đó đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) đã hỗ trợ để xây dựng các công trình phục vụ sinh hoạt, huấn luyện và công tác.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Đại tá Triệu Thanh Tùng trân trọng gửi lời cảm ơn những tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP.HCM đã dành tặng cho cán bộ, chiến sĩ của Vùng.

Đồng thời bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các đại biểu, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo sát, đúng, hiệu quả để đưa TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình; thực sự là đầu tàu kinh tế dẫn dắt, lan tỏa, phát triển cho cả nước…

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng quà cho Đoàn Đại biểu. Ảnh: VĂN ĐƯỜNG

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, tổ trưởng tổ 5 thay mặt Thành ủy TP.HCM, HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và đoàn đại biểu gửi đến Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng những kết quả mà Vùng 2 đạt được thời gian qua.

Ông Trần Văn Tuấn khẳng định, TP.HCM luôn coi trọng công tác quốc phòng, an ninh, gắn chặt với công tác phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm qua TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội, đặc biệt là Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân triển khai các chương trình phối hợp, giữ vững môi trường ổn định, hòa bình cho sự phát triển của Thành phố và khu vực phía Nam.

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, tổ trưởng tổ 5, phát biểu tại buổi thăm Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Ảnh: KN

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 mở ra giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế tài chính, công nghiệp, cảng biển, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á; là đô thị thông minh, hiện đại nghĩa tình. Trong đó sự đồng hành của các đơn vị lực lượng vũ trang, trong đó có Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thành phố luôn trân trọng biết ơn sự hi sinh, cống hiến của các cán bộ, chiến sĩ vì sự bình yên của Tổ quốc và sự phát triển của Thành phố.

Đoàn đại biểu TP.HCM tham quan Lữ đoàn 167 thuộc Vùng 2 Hải quân. Ảnh: KN

Thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trong công tác quốc phòng, an ninh; tuyên truyền biển đảo và giáo dục quốc phòng, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc...

Kết thúc chương trình, Đoàn đại biểu của TP.HCM đã tham quan Lữ đoàn 167 – đơn vị tàu chiến đấu chủ lực của Vùng 2 Hải quân. Tại đây, các đại biểu được tìm hiểu thực tế đời sống, giới thiệu về những con tàu hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam, cũng như công tác huấn luyện và rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân.

Khai thác tiềm năng, lợi thế từ cảng biển

Sau Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đến thăm cảng Quốc tế Gemalink tại khu vực Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM).

Gemalink là một trong những cảng nằm trong hệ sinh thái Cảng - logistic thuộc Tập đoàn Gemadept, nằm tại cụm cảng biển nước sâu lớn nhất Việt Nam là Cái Mép - Thị Vải (TP.HCM), đồng thời cũng là một trong 19 cảng trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu container có trọng tải đến 250.000 DW, tương đương 24.000 TEU.

Cảng Gemalink nằm tại cụm cảng biển nước sâu lớn nhất Việt Nam là Cái Mép - Thị Vải (TP.HCM). Ảnh: KN

Với 800m cầu bến và 32 ha bãi giai đoạn 1, sản lượng thông quan của cảng hàng năm đều có mức độ tăng trưởng ở 2 con số. Năm 2024, cảng Gemalink giai đoạn 1 đã tiếp nhận 525 chuyến tàu với sản lượng 1,75 triệu TEU. Trong năm 2025, cảng dự kiến sẽ đạt gần 2 triệu TEU. Sau 4 năm đưa vào khai thác, Gemalink đã đạt 6 triệu TEU container thông qua.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM thay mặt Đoàn đại biểu tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo cảng Gemalink. Ảnh: KN

Tại buổi thăm, làm việc tại cảng Gemalink, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Đoàn đại biểu gửi lời chúc mừng đến công ty về những kết quả đã đạt được thời gian qua. Đồng thời mong muốn, chúc cảng Gemalink tiếp tục thành công và đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Sau thăm quan tại cảng Gemalink, Đoàn đại biểu TP.HCM đã đến thăm và làm việc tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (phường Tân Phước).

Cảng cạn thuộc Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3. Ảnh: KN

Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ - chủ đầu tư Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (gọi tắt là KCNCS) thông tin, KCNCS Phú Mỹ 3 có quy mô gần 1.000 ha, được thành lập năm 2014 dựa trên thoả thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản với mục tiêu là thu hút các doanh nghiệp của Nhật Bản nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp của Việt Nam.

Đây cũng là KCN kiểu mẫu, thông minh theo định hướng sinh thái, cộng sinh công nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành, góp phần phát triển bền vững nền kinh tế khu vực hiện thực hóa các tiêu chuẩn Năng lượng xanh và ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị)...

Bên cạnh đó, KCNCS còn có vị trí rất thuận lợi như gần cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, các tổ hợp Hoá dầu Long Sơn, Nhà máy sản xuất PP và Kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG của Hyosung, đặc biệt là rất gần với kho cảng hàng lỏng của PV GAS và hệ thống kho cảng của khu Logistics Cái Mép Hạ...

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM phát biểu tại chuyến tham quan Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3. Ảnh: KN

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ thay mặt Thành ủy TP.HCM, HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Đoàn đại biểu ghi nhận, đánh giá cao những định hướng phát triển và kết quả quan trọng mà KCNCS Phú Mỹ 3 đạt được thời gian qua.

Đồng thời mong muốn doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, quan tâm thêm những định hướng phát triển trong giai đoạn tới của TP.HCM để cập nhật, đưa vào chương trình, chiến lược phát triển của đơn vị mình.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ tặng quà lưu niệm cho chủ đầu tư Khu Công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3. Ảnh: KN

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM cũng nhấn mạnh, việc nghe báo cáo và thăm quan thực tế một số mô hình kinh tế tuần hoàn, nhà máy, cơ sở hạ tầng trong KCNCS Phú Mỹ 3 sẽ giúp cho các đại biểu có thêm góc nhìn, tư duy thực tế gắn với định hướng, mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra.

Để từ đó các đại biểu góp phần vào việc xây dựng Nghị quyết của Đại hội mang tính thực tiễn và có tầm nhìn...