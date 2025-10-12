Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM thăm Nhà máy sữa Vinamilk, Tập đoàn Becamex 12/10/2025 14:55

Ngày 12-10, tổ đại biểu số 9, 10, 11, 12 dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đã đến tham quan các công trình, mô hình kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh tiêu biểu, trên địa bàn TP.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, làm trưởng đoàn.

Tại khu vực Bình Dương cũ, đoàn đã đến thăm Nhà máy sữa Vinamilk, Tập đoàn Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex (Tập đoàn Becamex).

Nhà máy sữa Vinamilk nằm trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2, là nhà máy lớn nhất trong bốn nhà máy của Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk. Dây chuyền sản xuất của nhà máy này hầu hết tự động, được vận hành khép kín.

Tại trụ sở Tập đoàn Becamex, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, đánh giá cao những đóng góp của Becamex đối với sự phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị của Bình Dương cũ.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, tặng quà cho đại diện Nhà máy sữa Vinamilk.

Bà Tuyết bày tỏ mong muốn Tập đoàn Becamex cùng các doanh nghiệp lớn trên địa bàn TP.HCM tiếp tục đóng góp để xây dựng TP ngày càng phát triển hơn nữa; đặc biệt trên những lĩnh vực Becamex có kinh nghiệm và là thế mạnh của công ty.

Bên cạnh đó, bà Tuyết đề nghị Tập đoàn Becamex đề xuất chính sách phát triển doanh nghiệp tư nhân, kinh tế tư nhân đối với thành phố.

"Thành phố cũng rất kỳ vọng, Tập đoàn Becamex sẽ tham gia vào quá trình phát triển của thành phố, phát triển hệ thống giao thông, công nghiệp gắn với đô thị; phát triển hạ tầng an sinh để làm sao cho công nhân lao động ở thành phố được thụ hưởng các dịch vụ tốt nhất đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn"- bà Tuyết nói.

Các đại biểu tham quan Nhà máy sữa Vinamilk.

Các đại biểu thăm Tập đoàn Becamex.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex phát biểu tại buổi tiếp đoàn.