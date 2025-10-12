TP.HCM định vị tầm vóc siêu đô thị toàn cầu

(PLO)- TP.HCM tiếp tục giữ vị thế là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, hội tụ những nền tảng thể chế - quản trị số hàng đầu, tạo nên một vùng đô thị tiên phong, dẫn dắt.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội lần này có chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới”.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo”, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá giai đoạn 2025 - 2030 nhằm tối ưu hóa các nguồn lực, cụ thể hóa các động lực tăng trưởng mới.

Từ đó, quyết tâm xây dựng TP.HCM thành đô thị đa trung tâm, kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Thực hiện chủ trương của Đảng và nghị quyết của Quốc hội, TP.HCM hợp nhất với tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025. TP.HCM nhìn nhận trong nhiệm kỳ qua, các tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương đã được phát huy hiệu quả, đạt nhiều dấu ấn nổi bật.

Sau sáp nhập, tổng diện tích của TP.HCM đạt 6.773 km², tương đương 2,04% diện tích cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch vùng đô thị tích hợp. Dân số ước tính 13,608 triệu người, chiếm 13,4% dân số cả nước (101,344 triệu người). Trong đó, lực lượng lao động đang làm việc đạt khoảng 7,281 triệu người, tương ứng 14% tổng số lao động toàn quốc (51,806 triệu người). Đảng bộ, chính quyền TP nhìn nhận đây là nguồn nhân lực quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp - dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Về kinh tế, GRDP hợp nhất của TP.HCM sau sáp nhập ước tính 3,03 triệu tỉ đồng (tương đương 123 tỉ USD), chiếm 23,5% GDP cả nước. Nếu loại trừ dầu khí tại Bà Rịa - Vũng Tàu, con số này vẫn đạt trên 2,821 triệu tỉ đồng, chiếm 22,3% toàn quốc. Điều này cho thấy sức mạnh kinh tế của TP.HCM là kết quả tổng hợp và cộng hưởng từ ba vùng kinh tế năng động. GRDP bình quân đầu người của TP.HCM ước đạt năm 2025 là 220 triệu đồng (khoảng 8.944 USD), gấp 1,7 lần cả nước.

Về thu ngân sách nhà nước, TP.HCM dự kiến đạt 737.000 tỉ đồng, chiếm 36,7% tổng thu ngân sách quốc gia, trong khi chi ngân sách dự kiến đạt 248.000 tỉ đồng, chiếm 10,9% tổng chi. Điều này cho thấy tầm quan trọng tài khóa của TP.HCM mới trong ngân sách quốc gia.

Hoạt động thương mại đối ngoại cũng rất sôi động, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 181,5 tỉ USD, chiếm 23,1% tổng kim ngạch cả nước; trong đó, xuất khẩu là 89,5 tỉ USD và nhập khẩu 92,0 tỉ USD. Tổng vốn đầu tư xã hội của TP ước tính 640.700 tỉ đồng, chiếm 17,4% tổng vốn đầu tư xã hội cả nước. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước tính 1.679 nghìn tỉ đồng, tương đương 26% cả nước, phản ánh sức mua lớn và hệ thống phân phối phát triển mạnh.

Định hướng các chỉ tiêu về phát triển kinh tế của TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Đồ họa: KIM ANH

Việc TP.HCM hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam. Từ đó mở ra cơ hội mở rộng thị trường, tăng sức hút đầu tư, kết nối hạ tầng, kết nối chuỗi sản xuất và nâng tầm vị thế quốc tế, tiếp cận nguồn tài chính, công nghệ tiên tiến.

Đây là sự cấu hình lại toàn diện không gian phát triển, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ, với tầm nhìn mới là “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á, top 100 TP đáng sống nhất thế giới, nhằm thực hiện sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa phát triển cho cả nước.

Với thế mạnh là những địa phương phát triển hàng đầu, ba địa phương hợp nhất đã tạo nên một thực thể hành chính - kinh tế đặc biệt, bổ sung cho nhau khá hoàn chỉnh, tái cấu trúc không gian phát triển theo tư duy “một trung tâm, ba vùng, một đặc khu”. Đồng thời, tối ưu hóa chia sẻ lợi thế so sánh của từng khu vực hội tụ các điều kiện để trở thành siêu đô thị đa trung tâm phát triển theo bốn hành lang, với năm trụ cột (trung tâm công nghiệp, logistics; trung tâm tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa; trung tâm giáo dục - y tế - khoa học công nghệ).

TP.HCM tiếp tục giữ vị thế là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, đóng góp tỉ trọng lớn vào ngân sách quốc gia, với hệ sinh thái dịch vụ, du lịch, công nghiệp, logistics và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển vượt trội, hội tụ những nền tảng thể chế - quản trị số hàng đầu cả nước, tạo nên một vùng đô thị tiên phong, dẫn dắt không chỉ bằng tốc độ tăng trưởng, mà bằng chất lượng quản trị, đổi mới mô hình phát triển bền vững.

Các đột phá chiến lược về hạ tầng, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực được thực hiện hiệu quả và đạt nhiều kết quả quan trọng. TP đề xuất nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, góp phần ban hành các chủ trương quan trọng của Bộ Chính trị.

Các chủ trương, chính sách và chương trình phát triển văn hóa - xã hội tập trung vào các mục tiêu then chốt; nâng cao hiệu quả bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân; chú trọng phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, an ninh con người.

TP.HCM hướng tới 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm. Đồ họa: KIM ANH

Liên kết vùng có bước thay đổi đáng kể về tư duy và hành động. TP đã chủ động thúc đẩy liên kết vùng, phát huy vai trò nòng cốt, đầu tàu trong liên kết phát triển nhằm thực hiện các đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực, tạo động lực, không gian phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ, ĐBSCL và các khu vực, địa phương trong cả nước.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả thực chất, là nhân tố quan trọng bảo đảm sự ổn định và phát triển của các địa phương.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nói chung, bộ máy chính quyền nói riêng ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, gắn với xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân.

Mặc dù đạt được những kết quả khá toàn diện và để lại nhiều dấu ấn, song TP.HCM nhìn nhận về tổng thể tính vượt trội, sự năng động, sáng tạo, vai trò đầu tàu, động lực, dẫn dắt đối với toàn vùng Đông Nam Bộ, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng, cả nước nói chung chưa thực sự nổi bật, thậm chí có mặt suy giảm.

Xét trên bình diện tổng thể và dài hạn, quá trình phát triển của ba địa phương vẫn còn những nút thắt mang tính cấu trúc, dẫn đến tăng trưởng còn chưa bền vững, hiệu quả đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng và năng lực cạnh tranh quốc tế còn hạn chế.

TP.HCM tuy là đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước nhưng không gian phát triển bị bó hẹp, quá tải hạ tầng, áp lực dân số lớn, ô nhiễm môi trường, ngập úng, ùn tắc giao thông, huy động nguồn lực toàn xã hội trong GDP để đầu tư phát triển còn thấp, công nghiệp chưa tạo đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, liên kết chuỗi sản xuất còn hạn chế.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (Par-Index), hài lòng của người dân (SIPAS) còn thấp. Tỉnh Bình Dương (cũ) tuy là điểm sáng về công nghiệp hóa và thu hút FDI nhưng mô hình tăng trưởng vẫn dựa nhiều vào sản xuất gia công, thâm dụng lao động và đất đai, công nghiệp giá trị gia tăng thấp, thiếu các trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, hạ tầng xã hội và năng lực đổi mới sáng tạo.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) với lợi thế cảng biển nước sâu và du lịch biển, vẫn gặp khó khăn trong liên kết vùng và phát triển chuỗi giá trị, với quy mô dân số nhỏ, công nghiệp hỗ trợ còn thiếu, chưa phát triển bứt phá về thế mạnh kinh tế biển. Cảng Cái Mép - Thị Vải có năng lực cạnh tranh quốc tế nhưng kết nối còn rời rạc, thiếu hệ sinh thái logistics hiện đại; du lịch chưa gắn với các mô hình đô thị thông minh, y tế, nghỉ dưỡng cao cấp và dịch vụ sáng tạo.

Thực hiện các đột phá chiến lược mặc dù đạt được bước tiến quan trọng nhưng thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu hạ tầng đi trước một bước, nhất là phát triển hạ tầng giao thông vận tải kết nối liên vùng, hạ tầng số, khoa học, công nghệ và logistics.

Việc kết nối kinh tế vùng, liên vùng và quốc tế chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng. Đầu tư công phân tán, kém hiệu quả, còn nhiều vướng mắc.

Chính sách phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo còn nhiều bất cập; chưa làm chủ được công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ nguồn trong những ngành chủ lực; chưa thu hút được nhân tài quốc tế trong các lĩnh vực then chốt nên chưa thực sự trở thành động lực chính cho công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Đến cuối năm 2030, TP.HCM phấn đấu hoàn thành di dời 50% căn nhà trên và ven kênh, rạch với khoảng 20.000 căn. Đồ họa: KIM ANH

Quy hoạch, phát triển mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập, cạnh tranh quốc tế.

Quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị chưa theo kịp với tốc độ tăng dân số và biến đổi khí hậu; thiếu đồng bộ giữa đầu tư xây dựng nhà ở với đầu tư hạ tầng kỹ thuật; thiếu nguồn lực để giải quyết hiệu quả những vấn đề cơ bản, cấp bách như ngập nước, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, nhà ở xã hội, bệnh viện, trường học, hệ thống phúc lợi xã hội...

Bên cạnh đó, việc đầu tư cho văn hóa xã hội tuy đã được quan tâm nhưng chưa đồng bộ, thiếu trọng tâm, trọng điểm; công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa, hệ thống thiết chế văn hóa - xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, hiệu quả còn hạn chế, chưa thực sự trở thành một ngành kinh tế sáng tạo, góp phần phát huy sức mạnh mềm văn hóa.

Việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo còn những khó khăn, bất cập. Nhiều vấn đề xã hội đặt ra cấp thiết, nhất là chất lượng dân số, sự phân hóa giàu nghèo chênh lệch giữa các địa bàn và những tác động của văn hóa ngoại lai chưa được quan tâm đúng mức.

Trong giai đoạn 2025-2030, TP.HCM quyết giảm ít nhất 5% vụ vi phạm giao thông mỗi năm. Đồ họa: KIM ANH

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì, giữ vững ổn định nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài; một số mô hình phòng, chống tội phạm chưa hiệu quả.

Vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa thực sự nghiêm minh.

Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực, trách nhiệm giải trình và đạo đức công vụ vẫn còn là khâu yếu trong thi hành chính sách, pháp luật của bộ máy chính quyền các cấp. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội chuyển biến chưa thật sự đồng bộ; một số phong trào thi đua, các cuộc vận động còn dàn trải, hiệu quả chưa cao.

TP.HCM cũng chỉ rõ nguyên nhân của các hạn chế trên để rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, định hướng và giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Cụ thể, TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu trước sáp nhập vốn là những địa phương có độ mở lớn nên sản xuất và chuỗi cung ứng thường xuyên chịu sự tác động trực tiếp của tình hình kinh tế thế giới cũng như căng thẳng địa chính trị toàn cầu.

Áp lực dân số đô thị gia tăng, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường. Liên kết vùng và quản trị vùng tuy đã cải thiện nhưng cơ chế phân cấp, điều phối chưa đủ mạnh; xây dựng không gian kinh tế thống nhất chưa hiệu quả. Lợi ích kinh tế của từng địa phương bó buộc theo địa giới hành chính làm phân tán nguồn lực, thậm chí triệt tiêu lợi thế chung.

Kế đó, nhận thức, năng lực, trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành ở nhiều cấp, nhiều ngành chưa thực sự ngang tầm nhiệm vụ; chưa đủ sức xử lý những vấn đề phát sinh và kịp thời dự báo, phản ứng chính sách.

Việc phân cấp, ủy quyền, phân công, phối hợp giữa các ngành, các cấp còn chậm, thiếu đồng bộ. Một số vướng mắc, tồn đọng tích tụ nhiều năm chưa được xử lý dứt điểm, gây khó khăn, hệ lụy kéo dài.

Vai trò trách nhiệm và bản lĩnh của người đứng đầu ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thiếu ý chí quyết tâm đột phá, sáng tạo, chưa phát huy tính tiền phong, gương mẫu. Một bộ phận cán bộ, công chức chưa dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đảng bộ, chính quyền TP.HCM nhìn nhận dù có tiềm lực phát triển lớn, mục tiêu hướng đến một siêu đô thị đối mặt với nhiều thách thức, đặt ra yêu cầu phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh bằng những giải pháp phù hợp, linh hoạt và hiệu quả.

Trước đòi hỏi từ thực tiễn, TP.HCM đề ra 30 chỉ tiêu ở tất cả các lĩnh vực cùng với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đó trong nhiệm kỳ tới.

Trong đó, TP.HCM tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện; phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Mặt khác, kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng TP phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân; đầu tư xây dựng TP thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo của cả nước; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

TP.HCM cũng đề ra các chương trình trọng điểm, đột phá trong nhiệm kỳ tới để hiện thực hóa mục tiêu trở thành “siêu đô thị”.

Về chính sách, thể chế, TP.HCM tập trung vào ba nội dung trọng tâm. Gồm tập trung tháo gỡ, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc tồn đọng nhiều năm đối với các dự án, công trình, đất đai trên tinh thần công khai, minh bạch để nhanh chóng khơi thông nguồn lực cho phát triển. Chủ động đề xuất điều chỉnh, sửa đổi một số điều của Nghị quyết 98 nhằm đẩy mạnh thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù về thúc đẩy phát triển TP.

Song song đó, TP thực hiện thí điểm mô hình đô thị tự chủ trong TP với quyền tự chủ cao trong quy hoạch, điều hành đô thị thông minh, và tỉ lệ phân bổ ngân sách phù hợp, bảo đảm đủ nguồn lực để triển khai các mục tiêu phát triển của thành phố trong giai đoạn sắp tới.

Về phát triển hạ tầng, TP.HCM tập trung vào bảy nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Đó là thúc đẩy liên kết vùng thông qua hệ thống đường đối ngoại kết nối TP.HCM với tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Lâm Đồng gồm đường Vành đai, cao tốc, Quốc lộ, đường trục chính đô thị, đường ven biển, ven sông, các nút giao thông, cầu lớn (các tuyến đường Vành đai 2, 3, 4; đường cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu, Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành, TP.HCM- Mộc Bài, TP.HCM- Trung Lương; quốc lộ 1, 22, 13, 50, 50B, 51, 51C, 56B; cầu đường Nguyễn Khoái, cầu đường Bình Tiên, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, cầu Phước An, cầu Cát Lái,…).

Ngoài ra còn có các tuyến đường ven biển, đường ven sông Sài Gòn; các tuyến đường kết nối cao tốc, kết nối cảng biển, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; các đường trục chính đô thị Bắc - Nam, xây dựng đường trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh, xây dựng đường mở mới phía Tây Bắc (từ đường Vành đai 2 đến giáp ranh tỉnh Tây Ninh), trục động lực Bình Dương - Tây Ninh, đường và cầu kết nối số 1 (quốc lộ 56B)…

TP.HCM cũng sẽ phát triển hệ thống đường sắt đô thị gồm 10 tuyến đường sắt đô thị theo Nghị quyết 188/2025 của Quốc hội, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, tuyến đường sắt đô thị kết nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ.

Đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt chở hàng kết hợp hành khách (tuyến Bàu Bàng - Dĩ An - Cái Mép - Thị Vải, Bàu Bàng - Mộc Bài, TP.HCM - Cần Thơ, nâng cấp tuyến đường sắt Bình Triệu - Hòa Hưng).

Phát triển hệ thống cảng biển Cái Mép Hạ, Cái Mép Hạ hạ lưu; Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ gắn với hệ thống logistics; cảng biển hành khách quốc tế Vũng Tàu, cảng biển hành khách quốc tế trên sông Sài Gòn; cải tạo nâng cấp kết cấu hạ tầng đường thủy theo quy hoạch.

Nâng cấp, mở rộng sân bay Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu vận tải và phát triển du lịch. Nạo vét, cải tạo hệ thống kênh, sông, rạch; hệ thống kiểm soát triều; hệ thống cống thoát nước; đầu tư xây dựng hệ thống cống thu gom và nhà máy xử lý nước thải.

Phát triển hệ thống giao thông thông minh, hệ thống giao thông xanh; ứng dụng AI, IoT, dữ liệu lớn trong quản lý, điều hành.

Về phát triển nguồn nhân lực, TP.HCM tập trung vào tám nội dung trọng tâm. Bao gồm thúc đẩy đổi mới toàn diện và thực chất hệ thống giáo dục - đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Triển khai phát triển và ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, đẩy mạnh phương thức giáo dục tích hợp (STEAM), phổ cập năng lực tiếng Anh.

Đảm bảo số lượng phòng học trên dân số trong độ tuổi đi học (ít nhất 300 phòng học trên 10.000 dân số từ 3 đến 18 tuổi), hướng tới 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường đều được đi học.

Thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đào tạo, thu hút, đãi ngộ và giữ chân nhân tài trong các lĩnh vực then chốt. Xây dựng hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - khởi nghiệp đạt chuẩn quốc tế.

Phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với chuyển đổi số và thị trường lao động; hình thành một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ngành, nghề đào tạo trình độ tương đương khu vực và thế giới.

TP.HCM phấn đấu 100% cấp ủy nêu gương, tổ chức Đảng chuyển đổi số hiệu quả. Đồ họa: KIM ANH

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, mở rộng chương trình trao đổi giảng viên quốc tế và phát huy vai trò của chuyên gia, nhà khoa học trong tư vấn và hoạch định chính sách giáo dục - đào tạo TP.

Đẩy mạnh ứng dụng mô hình quản trị hiện đại, xây dựng hệ thống KPI công vụ, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả đầu ra; thực hiện luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với chiến lược phát triển từng lĩnh vực, từng địa bàn....

