Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I sẽ dùng app để xem, tải tài liệu và điều hành 08/10/2025 16:09

(PLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ sử dụng app hoàn toàn để xem tài liệu đại hội, tổng hợp ý kiến thảo luận tổ và đoàn chủ tịch sẽ dựa vào app để điều hành.

Chiều 8-10, Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức cùng chủ trì họp báo. Cùng dự có Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM Phạm Hồng Sơn.

Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THUẬN VĂN

Đại hội điều hành qua app, có điểm cầu trực tiếp đến người dân

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 13-10 (phiên trù bị). Sáng 14-10 sẽ khai mạc chính thức và làm việc cả ngày. Đại hội bế mạc vào ngày 15-10.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết điểm mới của Đại hội lần này là phiên khai mạc được truyền hình trực tiếp với bốn điểm cầu, gồm: điểm cầu Trung tâm Đại hội, hai điểm cầu tại tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng (cũ) cùng với điểm cầu ở đặc khu Côn Đảo. Qua đó, kịp thời phản ánh, truyền đạt tâm tư, nguyện vọng từ người dân đến đại hội.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết điểm mới của Đại hội lần này là phiên khai mạc được truyền hình trực tiếp với bốn điểm cầu. Ảnh: THUẬN VĂN

Thông tin về công tác chuyển đổi số trong Đại hội, ông Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM, cho biết việc điểm danh của các đại biểu tham dự Đại hội sẽ được ứng dụng công nghệ.

“Khi đại biểu vào cổng, các thiết bị sẽ tự rà soát và tự điểm danh các đại biểu, đảm bảo số lượng đại biểu, báo cáo về trung tâm nhanh chóng để Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội xuyên suốt” – ông Sơn thông tin.

Ông Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM, cho biết việc điểm danh của các đại biểu tham dự Đại hội sẽ được ứng dụng công nghệ. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông cho biết thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, toàn bộ tài liệu của Đại hội sẽ được đăng tải lên ứng dụng (app) chung của Đại hội, trừ tài liệu mật. Hiện ứng dụng đã được triển khai cho tất cả đại biểu dự Đại hội để nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến tham gia góp ý vào Đại hội.

Đáng chú ý, ứng dụng này không chỉ để phục vụ Đại hội mà duy trì sau Đại hội để dùng vào các hoạt động khác của tổ chức Đảng TP. Đồng thời, xây dựng các nội dung về văn hóa – xã hội, hạng mục giải trí để đại biểu sử dụng.

“Đến nay, 95% nội dung trên app đã hoàn thiện và được triển khai đến đại biểu, phần còn lại đang được tiếp tục cập nhật để chuyển tải được thông tin sinh động nhất của TP” – ông Sơn nói.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông trao đổi với phóng viên sau buổi họp báo. Ảnh: THUẬN VĂN

Những ý kiến góp ý của đại biểu cũng sẽ tổng hợp ngay trên các phần mềm, phân tách từng nhóm vấn đề để Đoàn Chủ tịch tiếp thu ngay vào trong văn kiện hoặc giải trình trước Đại hội. Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM cho biết đã nhận được các phản hồi tích cực từ các đại biểu sau khi tiếp cận ứng dụng, cho thấy sự chuyển đổi mạnh mẽ, quyết liệt của TP.

Sau đại hội, App này cũng sẽ được sử dụng cho các cuộc họp quan trọng của Thành ủy TP.HCM.

Đại hội mang dấu ấn lịch sử của TP.HCM

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức, cho biết đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM phân bổ đại biểu các đảng bộ phường, xã, đặc khu và đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I căn cứ vào số lượng đảng viên và đặc điểm, tình hình của đảng bộ. Đại biểu được triệu tập là 550 đại biểu, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định, chia thành 12 tổ đại biểu.

Ông Đức cho biết, đại hội lần này mang dấu ấn lịch sử của TP.HCM.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức thông tin về đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, tổng diện tích của TP.HCM (sau sáp nhập) đạt 6.773 km², tương đương 2,04% diện tích cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch vùng đô thị tích hợp. Dân số mới ước tính 13,608 triệu người, chiếm 13,4% dân số cả nước (101,344 triệu người).

Trong đó, lực lượng lao động đang làm việc đạt khoảng 7,281 triệu người, tương ứng 14% tổng số lao động toàn quốc (51,806 triệu người). Đây là nguồn nhân lực quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp - dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Về kinh tế, GRDP hợp nhất của TP.HCM mới ước tính 3,03 triệu tỉ đồng (tương đương 123 tỷ USD), chiếm 23,5% GDP cả nước. Nếu loại trừ dầu khí tại Bà Rịa - Vũng Tàu, con số này vẫn đạt trên 2,821 triệu tỉ đồng, chiếm 22,3% toàn quốc.

Điều này cho thấy sức mạnh kinh tế của TP.HCM là kết quả tổng hợp và cộng hưởng từ ba vùng kinh tế năng động. GRDP bình quân đầu người của TP.HCM ước đạt năm 2025 là 220 triệu đồng (khoảng 8.944 USD), gấp 1,7 lần cả nước.

Phóng viên dự đưa tin buổi họp báo. Ảnh: THUẬN VĂN

Về thu ngân sách nhà nước, TP.HCM dự kiến đạt 737.000 tỉ đồng, chiếm 36,7% tổng thu ngân sách quốc gia, trong khi chi ngân sách dự kiến đạt 248.000 tỉ đồng, chiếm 10,9% tổng chi. Điều này cho thấy tầm quan trọng tài khóa của TP.HCM mới trong ngân sách quốc gia.