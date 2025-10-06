Thị trường lao động khởi sắc, thu nhập người dân tăng lên 06/10/2025 12:44

(PLO)- Thị trường lao động Việt Nam khởi sắc với lượng việc làm gia tăng, thất nghiệp giảm và thu nhập bình quân của người lao động đạt mức cao nhất trong 5 năm qua.

Theo báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý III và 9 tháng năm 2025 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 6-10, trong quý III, cả nước có 52,3 triệu người có việc làm, tăng hơn 260 ngàn người so với quý II và tăng hơn 580 ngàn người so với cùng kỳ năm trước.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,3 triệu người, tăng hơn 254 ngàn người so với quý trước và tăng hơn 583 ngàn người so với cùng kỳ năm trước. Con số này tương đương tỷ lệ tham gia lao động 68,6%, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường việc làm sau giai đoạn trầm lắng.

Tính chung 9 tháng, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,1 triệu người, tăng hơn 556 ngàn người so với cùng kỳ năm trước. Lao động có việc làm là 52 triệu người, tăng hơn 552 ngàn người so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường lao động Việt Nam khởi sắc với việc làm và thu nhập bình quân tăng. Ảnh: MINH TRÚC

Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm xuống còn 2,22%, thấp nhất trong nhiều quý trở lại đây. Đồng thời, tỷ lệ thiếu việc làm chỉ còn 1,5% - mức thấp nhất kể từ năm 2019.

Ngoài ra, lao động phi chính thức giảm xuống 62,4%, cho thấy xu hướng chuyển dịch tích cực sang việc làm có bảo hiểm và hợp đồng ổn định.

Tuy nhiên, nhóm thanh niên 15-24 tuổi vẫn ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp ở mức 9,03% cho thấy nhu cầu về việc làm chất lượng cho người trẻ vẫn là thách thức lớn.

Cục Thống kê đánh giá, những con số này phản ánh sức bật của nền kinh tế và hiệu quả chính sách phục hồi thị trường lao động. Việc tăng việc làm chính thức, cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng nhân lực đang trở thành nền tảng quan trọng cho tăng trưởng bền vững trong những tháng cuối năm 2025.