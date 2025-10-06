Thị trường lao động khởi sắc, thu nhập người dân tăng lên

Theo báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý III và 9 tháng năm 2025 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 6-10, trong quý III, cả nước có 52,3 triệu người có việc làm, tăng hơn 260 ngàn người so với quý II và tăng hơn 580 ngàn người so với cùng kỳ năm trước.
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,3 triệu người, tăng hơn 254 ngàn người so với quý trước và tăng hơn 583 ngàn người so với cùng kỳ năm trước. Con số này tương đương tỷ lệ tham gia lao động 68,6%, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường việc làm sau giai đoạn trầm lắng.
Tính chung 9 tháng, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,1 triệu người, tăng hơn 556 ngàn người so với cùng kỳ năm trước. Lao động có việc làm là 52 triệu người, tăng hơn 552 ngàn người so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm xuống còn 2,22%, thấp nhất trong nhiều quý trở lại đây. Đồng thời, tỷ lệ thiếu việc làm chỉ còn 1,5% - mức thấp nhất kể từ năm 2019.
Ngoài ra, lao động phi chính thức giảm xuống 62,4%, cho thấy xu hướng chuyển dịch tích cực sang việc làm có bảo hiểm và hợp đồng ổn định.
Tuy nhiên, nhóm thanh niên 15-24 tuổi vẫn ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp ở mức 9,03% cho thấy nhu cầu về việc làm chất lượng cho người trẻ vẫn là thách thức lớn.
Cục Thống kê đánh giá, những con số này phản ánh sức bật của nền kinh tế và hiệu quả chính sách phục hồi thị trường lao động. Việc tăng việc làm chính thức, cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng nhân lực đang trở thành nền tảng quan trọng cho tăng trưởng bền vững trong những tháng cuối năm 2025.
Thu nhập bình quân của người lao động tăng lên
Về thu nhập, thu nhập bình quân của người lao động quý III là 8,4 triệu đồng/tháng, tăng 124 ngàn đồng so với quý II và tăng 748 ngàn đồng so với cùng kỳ năm 2024.
Tính chung 9 tháng, thu nhập bình quân của người lao động là 8,3 triệu đồng/tháng, tăng 10%, tương ứng tăng 756 ngàn đồng so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 10 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn là 7,2 triệu đồng/tháng.
Theo Cục Thống kê, đời sống của hộ dân cư trong 9 tháng cũng được cải thiện hơn so với cùng kỳ năm trước. Theo kết quả điều tra lao động và việc làm quý III, tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập tăng lên và không thay đổi so với năm trước là 96,3%.