Dự án vướng quỹ đất cho người thu nhập thấp vẫn được xem xét cấp sổ hồng 17/09/2025 08:24

(PLO)- Tổ công tác 5013 kiến nghị TP.HCM cấp sổ hồng cho các căn hộ thương mại không còn vướng nghĩa vụ nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp theo Chỉ thị số 07/2003.

Tổ Công tác 5013 vừa có báo cáo gửi UBND TP.HCM về hướng giải quyết dứt điểm tình trạng chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) cho hàng ngàn người dân mua nhà tại các dự án thương mại. Vướng mắc này đã tồn tại gần 20 năm, gây thiệt thòi lớn cho người dân và ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), rất nhiều dự án phát triển trong giai đoạn 2003-2005 đã hoàn thiện hạ tầng, chủ đầu tư đã xong nghĩa vụ tài chính nhưng người mua nhà vẫn chưa nhận được sổ hồng. Vướng mắc này đang khiến hàng ngàn hộ dân không thể thực hiện đầy đủ quyền chủ sở hữu, chịu thiệt thòi trong gần hai thập kỷ.

Theo Chỉ thị số 07/2003 của UBND TP.HCM, các chủ đầu tư phải dành 10% quỹ đất hoặc 20% quỹ nhà ở để bán lại cho thành phố theo giá vốn nhằm tạo quỹ nhà ở cho người thu nhập thấp.

Tuy nhiên, đến ngày 24-11-2005, TP lại ban hành Công văn số 7623, quyết định bỏ việc điều tiết này. Sự thay đổi chính sách đã tạo ra một tình huống pháp lý không rõ ràng. Nhiều chủ đầu tư căn cứ vào văn bản mới đã tiến hành bán toàn bộ sản phẩm nhà ở thương mại. Đến khi làm thủ tục cấp sổ hồng cho người dân, dự án bị ách tắc vì bị xem là chưa hoàn thành nghĩa vụ theo Chỉ thị 07.

HoREA kiến nghị Sở NN&MT hướng dẫn các trường hợp tương tự như dự án Dương Hồng để thực hiện thủ tục cấp sổ cho các khách hàng còn lại của các dự án này.

Câu chuyện của dự án Khu nhà ở Dương Hồng (huyện Bình Chánh) là một ví dụ điển hình. Dự án có tổng cộng 254 căn, chủ đầu tư đã hoàn thành 100% hạ tầng, nộp đủ tiền sử dụng đất và đã cấp được sổ hồng cho 229 căn. Tuy nhiên, 25 căn còn lại (khoảng 10% dự án) vẫn bị treo sổ cho đến nay.

"Sau 20 năm, chúng tôi đã bán toàn bộ sản phẩm cho khách hàng nhưng lại không thể ra sổ hồng cho họ. Doanh nghiệp liên tục đối mặt với khiếu nại, khiếu kiện, uy tín bị ảnh hưởng nghiêm trọng" - đại diện Công ty Dương Hồng cho biết. Phía công ty mong muốn lãnh đạo thành phố sớm chỉ đạo gỡ vướng, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi, phù hợp với tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương.

Để giải quyết dứt điểm vướng mắc cho các dự án, Tổ Công tác 5013 đã đưa ra giải pháp cụ thể. Dựa trên chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, Tổ kiến nghị văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM tiếp tục cấp sổ hồng ngay cho các căn hộ thương mại không vướng vào phần nghĩa vụ nhà ở xã hội. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại phương án giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) phát sinh từ việc thành phố không mua lại quỹ nhà 10-20% để chủ đầu tư thực hiện.

Đây được xem là giải pháp hợp lý, vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng và cấp bách cho người mua nhà, vừa giải quyết triệt để nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư với nhà nước, khơi thông một điểm nghẽn pháp lý kéo dài gần 20 năm tại TP.HCM.