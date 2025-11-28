Hà Nội: Người dân xã Quang Minh được bốc thăm nhận đất dịch vụ sau gần 20 năm chờ đợi 28/11/2025 21:44

Theo UBND xã Quang Minh (Hà Nội), các hộ dân tham gia bốc thăm thuộc thôn Phú Nhi, đã hoàn tất rà soát và xét duyệt hồ sơ theo quy định. Các suất đất được bố trí tại khu dân cư dịch vụ thôn Gia Thượng – nơi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đủ điều kiện giao đất.

Buổi bốc thăm diễn ra công khai, minh bạch, dưới sự giám sát của cơ quan chuyên môn và đại diện khu dân cư. Các bước quy trình được phổ biến rõ ràng để người dân nắm được vị trí thửa đất, diện tích và mức thu tiền giao đất theo quy định.

Chiều 28-11, UBND xã Quang Minh tổ chức lễ bốc thăm (đợt 1) giao đất dịch vụ cho 30 hộ dân trên địa bàn xã.

Chính sách đất dân cư dịch vụ tại huyện Mê Linh chỉ được tháo gỡ vướng mắc pháp lý từ đầu năm 2023, sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có văn bản chấp thuận và UBND TP Hà Nội thống nhất triển khai.

Theo đó, các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi hợp pháp trên 30% diện tích trong giai đoạn 1997–2008 được xem xét giao đất dịch vụ.

Từ tháng 8-2023, huyện Mê Linh (cũ) đã ban hành đề án và kế hoạch triển khai. Sau khi Hà Nội thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ 1-7-2025, UBND xã Quang Minh tiếp nhận hồ sơ từ huyện và ban hành kế hoạch để tiếp tục thực hiện chính sách. Xã cũng kiện toàn hội đồng xét duyệt, tổ công tác và rà soát, xác định giá thu tiền giao đất theo từng khu vực.

Đợt bốc thăm lần này là đợt đầu tiên sau khi mô hình chính quyền hai cấp đi vào hoạt động. Lãnh đạo UBND xã Quang Minh cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các đợt bốc thăm cho các hộ đủ điều kiện còn lại, bảo đảm quy trình công khai, minh bạch và giải quyết dứt điểm chính sách đất dịch vụ kéo dài nhiều năm trên địa bàn.