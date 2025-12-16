Loạt cán bộ nhận hối lộ để giảm giá trị định giá khu đất 39–39B Bến Vân Đồn 16/12/2025 12:14

(PLO)- Các bị can trong vụ án đã thông đồng với nhau, ban hành kết luận định giá thấp hơn giá thị trường nhằm qua mặt Cơ quan điều tra...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 22 bị can do sai phạm liên quan đến việc chuyển nhượng trái phép khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TP.HCM.

Trong đó, bị can Lê Quang Thung (cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: BCA

Bị can Nguyễn Thị Như Loan (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị can gồm Đoàn Ngọc Phương (cựu phó cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũ), Cao Đại Nghĩa (phó Trưởng phòng giá đất, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũ), Khương Thanh Tùng (giám đốc Công ty Thẩm định giá Thăng Long) bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, bị can Lê Quang Thung chuyển nhượng trái phép khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho các bị can Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty cổ phần Việt Tín) và bị can Lê Y Linh (cựu giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) thông qua việc thành lập, chuyển nhượng vốn tại Công ty Phú Việt Tín.

Mặc dù pháp lý của dự án trên vẫn còn dang dở; đến năm 2013, bị can Linh, Dừa tiếp tục chuyển nhượng dự án trên cho bị can Nguyễn Thị Như Loan mà không thông qua định giá, đấu giá.

CQĐT xác định hành vi của các bị can khiến nhà nước thiệt hại hơn 542 tỉ đồng.

Năm 2022, CQĐT có yêu cầu định giá tài sản để có căn cứ xác định thiệt hại, trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Thực hiện theo yêu cầu, ngày 19-1-2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) đã thành lập hội đồng định giá bao gồm bị can Đoàn Ngọc Phương, Cao Đại Nghĩa… và thuê Công ty Thẩm định giá Thăng Long do Khương Thanh Tùng làm giám đốc.

Từ tháng 6 đến tháng 8-2023, biết thông tin CQĐT yêu cầu định giá khu đất, bị can Linh và Dừa đã gặp bị can Phương 2 lần tại phòng làm việc, nhờ ông này tạo điều kiện định giá thấp để không bị khởi tố. Khi đến, Linh đưa cho Phương túi quà có 200 triệu đồng, còn Dừa đưa 10.000 USD.

Từ đó, bị can Phương chỉ đạo Nghĩa liên hệ, chuyển tài liệu về tài sản định giá cho Tùng với lời nhắn “làm thế nào để không ảnh hưởng, làm khổ anh em”. Tùng hỏi cụ thể thì ông Phương nói kết quả xác định giá phải thấp hơn đơn giá đất TP.HCM đã phê duyệt.

Do đó, Tùng không đi khảo sát thực tế mà sử dụng các giao dịch có giá trị thấp trong bảng tài sản do Phương, Nghĩa cung cấp làm tài sản so sánh; ấn định các tỷ lệ % điều chỉnh theo ý muốn chủ quan; không sử dụng giao dịch gần với thời điểm định giá làm tài sản so sánh để định giá….

Trên cơ sở đó, ông Phương chủ trì họp, định hướng hội đồng định giá ban hành kết luận định giá khu đất trên tại thời điểm 31-12-2013 là 152 tỉ đồng; tại thời điểm 8-9-2014 là 243 tỉ đồng; thấp hơn giá thị trường.

Theo lời khai của Dừa tại CQĐT, khi gặp ông Phương, Dừa lấy trong cặp ra phong bì có 10.000 USD và đặt lên bàn làm việc của Phương, nói: “Em có chút quà miền Nam biếu anh…”.

Ông Phương nói: “Tôi chỉ nói câu một câu thôi, anh cứ về kê cao gối ngủ ngon, anh về ngay đi, đừng có nói với ai là đã gặp tôi”.

Còn theo lời khai của Tùng, bị can nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật nhưng bị phụ thuộc và mong muốn công ty tiếp tục được tạo điều kiện thực hiện các hợp đồng khác nên buộc phải làm theo.

CQĐT kết luận định giá sai lệch, thấp hơn giá thị trường là do một số cá nhân có vai trò quyết định tại Hội đồng định giá đã câu kết, móc ngoặc với doanh nghiệp thẩm định giá và các cá nhân có liên quan để cố ý thực hiện trái các quy định của pháp luật.

Từ đó, CQĐT kiến nghị các Bộ NN&MT, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và UBND TP.HCM có biện pháp chấn chỉnh, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc độc lập, khách quan khi phân công hoặc cử người tham gia hội đồng định giá trong tố tụng hình sự để phòng ngừa vi phạm. Kiến nghị Bộ NN&MT và Bộ Tài chính xem xét có biện pháp xử lý đối với Công ty Thẩm định giá Thăng Long.