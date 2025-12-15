Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan 15/12/2025 17:22

(PLO)- Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án đưa hối lộ; nhận hối lộ xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan. Ảnh: Bộ Công an

CQĐT đề nghị truy tố 22 bị can về 5 tội danh. Trong đó, đề nghị truy tố bị can Lê Quang Thung (nguyên quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

CQĐT cho rằng, bị can Lê Quang Thung đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 542 tỉ đồng; nhận hối lộ số tiền 3 triệu USD (tương đương hơn 53 tỉ đồng), hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân 200 ngàn SGD và 300 ngàn USD, tương đương hơn 11,4 tỉ đồng.

Trong khi đó, bị can Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Tài liệu điều tra xác định, bị can Linh đã gây thiệt hại hơn 542 tỉ đồng, hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 82 tỉ đồng; đưa hối lộ số tiền hơn 56,4 tỉ đồng.

CQĐT xác định, ông Lê Y Linh đã đưa hối lộ cho ông Lê Quang Thung 11,4 tỉ đồng; đưa Trần Ngọc Thuận (nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su) 45 tỉ đồng; đưa Đoàn Ngọc Phương (cựu Chủ tịch Hội đồng định giá Bộ TN&MT) 200 triệu đồng.

Bị can Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Theo CQĐT, ông Dừa đã gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 542 tỉ đồng, hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 74 tỉ đồng. Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín bị xác định đã đưa hối lộ tổng số tiền hơn 56 tỉ đồng. Trong đó đưa ông Thung 11,4 tỉ đồng; đưa ông Thuận 45 tỉ đồng; đưa Đoàn Ngọc Phương 10.000 USD (tương đương 230 triệu đồng)

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thị Hồng (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 09 TP và Đào Thị Hương Lan (nguyên Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TP) bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với cáo buộc gây thiệt hại nhà nước hơn 542 tỉ đồng. Trong đó, bà Hồng bị cáo buộc hưởng lợi cá nhân 1,17 tỉ đồng.

Trong số những người bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí có các bị can Võ Sỹ Lực (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su), Trần Thoại (thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc); Phạm Văn Hiền (nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su); Huỳnh Trung Thực (nguyên Phó Tổng giám đốc); Phạm Văn Thành (Trưởng KH&ĐT Tập đoàn Cao su); Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai) gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 542 tỉ đồng.

Kết luận điều tra cho rằng, bà Nguyễn Thị Như Loan hưởng lợi, chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỉ đồng.

Trong khi đó, ông Võ Sỹ Lực, Trần Thoại và Phạm Văn Thành hưởng lợi cá nhân mỗi người 2,5 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Thành Châu (nguyên Chủ tịch HĐTV Cao su Đồng Nai); Lê Xuân Hòe (nguyên Chủ tịch HĐTV Cao su Đồng Nai); Nguyễn Thị Gái (nguyên Tổng giám đốc Cao su Đồng Nai); Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng phòng KH&ĐT Cao su Đồng Nai); Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng phòng KH&ĐT Cao su Đồng Nai) gây thiệt hại nhà nước hơn 390 tỉ đồng. Ông Nguyễn Thành Châu bị cho là đã hưởng lợi cá nhân 250 triệu đồng.

Ông Nguyễn Công Tài (nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Cao su Bà Rịa); Nguyễn Trọng Cảnh (nguyên Phó TGĐ Cao su Bà Rịa) gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 151 tỉ đồng; Nguyễn Công Tài hưởng lợi hơn 1 tỉ đồng.

Riêng bị can Trần Khắc Chung (nguyên kiểm soát viên phụ trách chung Tập đoàn Cao su) bị đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với số tiền thiệt hại nhà nước được xác định là hơn 542 tỉ đồng.