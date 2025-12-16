VKS nêu lý do đề nghị giảm án cho cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan 16/12/2025 13:21

(PLO)- Do có một số tình tiết mới, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) và các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn được VKS đề nghị giảm án.

Sáng 16-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) và các đơn vị, địa phương liên quan.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Gần trưa, trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) cấp sơ thẩm tuyên 14 năm tù về tội nhận hối lộ (gần 48 tỉ đồng), bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Lan, giảm án cho bị cáo từ 24- 30 tháng tù.

Lí do đề nghị giảm án cho bà Lan, theo đại diện VKS, là bị cáo có nhân thân tốt, sau khi xét xử sơ thẩm, nhiều cơ quan, ban ngành, người dân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Phiên tòa phúc thẩm.

Ngoài ra, trong quá trình công tác, bị cáo Lan có nhiều thành tích xuất sắc được Nhà nước ghi nhận. Bị cáo hiện trong tình trạng sức khỏe yếu. Bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, đã tác động gia đình để nộp khắc phục hậu quả của vụ án.

Bị cáo Lê Duy Thành (cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) ở cấp sơ thẩm bị tuyên 12 năm tù về tội nhận hối lộ gần 50 tỉ đồng. VKS cho rằng bị cáo này có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã khắc phục hậu quả, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải, sức khỏe yếu.

Ngoài khoản tiền thu lợi bất chính đã nộp, bị cáo Thành còn xin nộp thêm 200 triệu đồng; bị cáo rất tích cực trong công tác thiện nguyện, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc trẻ mồ côi…

Từ những phân tích trên, VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm một phần hình phạt tù so với án sơ thẩm cho bị cáo Lê Duy Thành. Bị cáo này được đề nghị giảm từ 30 - 36 tháng tù.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Bị cáo Phạm Hoàng Anh, cựu phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) cũng được đề nghị giảm từ 18 - 24 tháng tù. Các bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ cũ được đề nghị chuyển từ án giam sang án treo. Một số bị cáo được đề nghị giảm 6 - 9 tháng tù.

Đối với Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy và một số cựu cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi cũ, dù không kháng cáo nhưng do được nhiều đơn vị, cá nhân có đơn xin giảm nhẹ, đại diện VKSND cũng đề nghị giảm 18 - 24 tháng tù…

Chiều nay (16-12), phiên tòa bước sang phần tranh luận.