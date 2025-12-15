Vụ Phúc Sơn: 3 người rút đơn kháng cáo, xử vắng mặt cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc 15/12/2025 12:16

(PLO)- Bị cáo Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt vì bị đột quỵ đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15-12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) và các đơn vị, địa phương liên quan.

Trong phiên xử phúc thẩm sáng 15-12, bị cáo Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt và được chấp nhận. Ảnh: HOÀNG HUY .

Phiên Tòa phúc thẩm được mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 12 bị cáo; trong đó có bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) xin giảm mức án 14 năm tù về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo có đơn kháng cáo còn lại gồm: Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Hà Hòa Bình, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và nhiều cựu lãnh đạo từng giữ trọng trách tại các sở, ngành các tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và Quảng Ngãi (cũ).

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan đã nhuộm tóc đen, không còn bạc trắng như tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: HOÀNG HUY.

Bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Sau phiên xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn); bị cáo Lê Viết Chữ, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và Lưu Quang Huy (cựu Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng) cùng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, trước phiên xử phúc thẩm các bị cáo Hậu, Chữ, Huy đã xin rút đơn kháng cáo.