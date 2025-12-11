Chính sách bồi thường, hỗ trợ với dự án hơn 7.200 tỉ ở Cần Thơ có gì mới? 11/12/2025 09:53

(PLO)- UBND TP Cần Thơ thực hiện hỗ trợ bổ sung đối với 109 trường hợp đã nhận tiền; hỗ trợ đất trồng cây lâu năm 60-90% tùy đối tượng đối với dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (Km0 - Km7)

Mới đây, UBND TP Cần Thơ đã có văn bản về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7) gửi giám đốc các sở ngành liên quan và chủ tịch UBND các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy, Thới An Đông.

7km Quốc lộ 91 qua nội thành có tên đường Cách Mạng Tháng Tám và Lê Hồng Phong. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, UBND TP Cần Thơ thực hiện hỗ trợ bổ sung đối với 109 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của dự án trước đây.

Cụ thể, mức hỗ trợ bổ sung = Số tiền bồi thường, hỗ trợ theo dự án mới – (Số tiền bồi thường, hỗ trợ theo dự án cũ + Số tiền bồi thường, hỗ trợ theo dự án cũ x Lãi suất không kỳ hạn bình quân của các Ngân hàng Thương mại Nhà nước trên địa bàn TP tương ứng với thời gian đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của dự án cũ đến thời điểm chỉ trả theo dự án mới).

Trong trường hợp xác định theo quy định trên mà mức bồi thường, hỗ trợ hiện nay thấp hơn mức bồi thường, hỗ trợ đã nhận trước đây thì vẫn nhận bồi thường, hỗ trợ theo mức trước đây.

Về chính sách tái định cư, thực hiện theo quy định hiện hành (bao gồm giá thu tiền sử dụng đất khi giao nền tái định cư).

Về chính sách hỗ trợ giá trị bồi thường về đất (loại đất trồng cây lâu năm), UBND TP Cần Thơ thống nhất mức hỗ trợ tối đa 90% cho các trường hợp sử dụng đất gốc; mức hỗ trợ tối đa 60% cho các trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ hộ gốc.

“UBND các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy, Thới An Đông xem xét, quyết định mức hỗ trợ cụ thể theo thẩm quyền được phân cấp, phân quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 151/2025, không vượt mức UBND TP đã thống nhất” – văn bản nêu.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP chủ trì, phối hợp với UBND các phường liên quan và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP rà soát hồ sơ pháp lý thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đã phê duyệt trước đây để xác định đúng đối tượng, mức hỗ trợ, thực hiện việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án theo đúng quy định.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn Km0-Km7 đã được UBND TP phê duyệt dự án đầu tư vào tháng 7-2024 với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 7.237 tỉ đồng, đã khởi công ngày 22-9-2025, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.Tổng số hộ gia đình, cá nhân và tổ chức ảnh hưởng là 1.084 trường hợp và 18 hệ thống hạ tầng kỹ thuật; nhu cầu tái định cư 300 nền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiện theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện, chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND TP xin ý kiến hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.