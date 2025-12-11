Chính sách bồi thường, hỗ trợ với dự án hơn 7.200 tỉ ở Cần Thơ có gì mới?

Mới đây, UBND TP Cần Thơ đã có văn bản về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7) gửi giám đốc các sở ngành liên quan và chủ tịch UBND các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy, Thới An Đông.
Theo đó, UBND TP Cần Thơ thực hiện hỗ trợ bổ sung đối với 109 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của dự án trước đây.
Cụ thể, mức hỗ trợ bổ sung = Số tiền bồi thường, hỗ trợ theo dự án mới – (Số tiền bồi thường, hỗ trợ theo dự án cũ + Số tiền bồi thường, hỗ trợ theo dự án cũ x Lãi suất không kỳ hạn bình quân của các Ngân hàng Thương mại Nhà nước trên địa bàn TP tương ứng với thời gian đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của dự án cũ đến thời điểm chỉ trả theo dự án mới).
Trong trường hợp xác định theo quy định trên mà mức bồi thường, hỗ trợ hiện nay thấp hơn mức bồi thường, hỗ trợ đã nhận trước đây thì vẫn nhận bồi thường, hỗ trợ theo mức trước đây.
Về chính sách tái định cư, thực hiện theo quy định hiện hành (bao gồm giá thu tiền sử dụng đất khi giao nền tái định cư).
Về chính sách hỗ trợ giá trị bồi thường về đất (loại đất trồng cây lâu năm), UBND TP Cần Thơ thống nhất mức hỗ trợ tối đa 90% cho các trường hợp sử dụng đất gốc; mức hỗ trợ tối đa 60% cho các trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ hộ gốc.
“UBND các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy, Thới An Đông xem xét, quyết định mức hỗ trợ cụ thể theo thẩm quyền được phân cấp, phân quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 151/2025, không vượt mức UBND TP đã thống nhất” – văn bản nêu.
Trung tâm Phát triển quỹ đất TP chủ trì, phối hợp với UBND các phường liên quan và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP rà soát hồ sơ pháp lý thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đã phê duyệt trước đây để xác định đúng đối tượng, mức hỗ trợ, thực hiện việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án theo đúng quy định.
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn Km0-Km7 đã được UBND TP phê duyệt dự án đầu tư vào tháng 7-2024 với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 7.237 tỉ đồng, đã khởi công ngày 22-9-2025, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.Tổng số hộ gia đình, cá nhân và tổ chức ảnh hưởng là 1.084 trường hợp và 18 hệ thống hạ tầng kỹ thuật; nhu cầu tái định cư 300 nền.
Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiện theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện, chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND TP xin ý kiến hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
Ưu tiên thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án trước ngày 31-12-2025.
Ngoài ra, UBND TP cũng có văn bản cho biết, dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư cuối năm 2023, với quy mô đầu tư toàn tuyến khoảng 7,04 km và tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.240,5 tỉ đồng.
Dự án sau khi hoàn thành đảm bảo kết nối giao thông an toàn, thuận lợi trên toàn tuyến Quốc lộ 91, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP và vùng lân cận, chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm TP, chống ngập do triều cường, mưa lớn, nâng cao đời sống của người dân khu vực, nhất là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động, sinh sống cặp tuyến đường.
Dự án có tổng 1.083 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, trong đó có 109 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của dự án Mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Ngã tư Bến Xe - Trà Nóc) trước đây.
Quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, Thành ủy, UBND TP đã quan tâm thống nhất thực hiện các chính sách hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi, ổn định đời sống, sản xuất của người sử dụng đất, nhà, công trình bị thu hồi, đảm bảo sự công bằng, công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Để nhanh chóng triển khai thi công hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra, Thành ủy, UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các phần việc theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, trong đó tập trung ưu tiên thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án trước ngày 31-12-2025.
Thành ủy, UBND TP Cần Thơ đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án thống nhất với chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án, phối hợp tốt, kịp thời với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án trong việc đo đạc, kiểm đếm, cho ý kiến đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để việc triển khai thực hiện dự án theo kịp tiến độ quy định.