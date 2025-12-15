Kinh tế trải nghiệm: ‘Điểm chạm’ quyết định thành công của doanh nghiệp 15/12/2025 08:00

(PLO)- Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên cảm xúc, phong cách sống và sự tương tác thay vì chỉ quan tâm đến công năng sản phẩm, “kinh tế trải nghiệm” đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nhiều ngành, trong đó có bất động sản.

Bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group (trái) tại hội thảo “Kinh tế Lifestyle - Động lực tăng trưởng mới của TP.HCM” do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Sở Công thương TP.HCM tổ chức, với sự đồng hành của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Nhà phát triển Bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế Masterise Homes - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khách hàng mua trải nghiệm đính kèm từ chính sản phẩm/dịch vụ

Quy mô kinh tế trải nghiệm toàn cầu theo nghiên cứu Wise Guy Report sẽ đạt 778 tỉ USD năm 2024, dự kiến tăng lên 809 tỉ USD năm 2025 và vượt 1.200 tỉ USD vào năm 2035, với tốc độ tăng trưởng kép khoảng 4%/năm trong giai đoạn 2025 - 2035.

Đáng chú ý, các khảo sát cũng ra rằng khách hàng trên toàn cầu đang chi tiêu nhiều tiền hơn cho những dịch vụ mang tính trải nghiệm, vượt ra ngoài các sản phẩm vật lý. Trong ngành xa xỉ phẩm, yếu tố trải nghiệm luôn có tốc độ tăng trưởng kép cao nhất (giai đoạn 2010 - 2019) khi đạt 9%.

Các lĩnh vực tăng trưởng mạnh nhất gồm dịch vụ và giải trí, du lịch và lưu trú, phản ánh xu hướng người tiêu dùng toàn cầu ưu tiên chi cho trải nghiệm và cảm xúc hơn tích lũy tài sản hữu hình.

Tại hội thảo “Kinh tế Lifestyle - Động lực tăng trưởng mới của TP.HCM” do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Sở Công thương TP.HCM vừa tổ chức, bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group nhận định kinh tế trải nghiệm không phải thuật ngữ hàn lâm mà là một giai đoạn phát triển của nền kinh tế. Ở đó, trải nghiệm của khách hàng trở thành sản phẩm độc lập, được doanh nghiệp thiết kế có chủ đích.

Bà cho rằng trong nền kinh tế trải nghiệm, người tiêu dùng “không chỉ mua sản phẩm/dịch vụ, mà mua trải nghiệm từ chính sản phẩm/dịch vụ đó”.

Vì thế, một sản phẩm thành công không chỉ ở số lượng bán ra, mà ở chất lượng hành trình trải nghiệm của khách hàng, từ lúc tiếp cận, sử dụng, đến cảm giác thuộc về cộng đồng và phong cách sống phù hợp với chính họ.

Bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đón sóng kinh tế trải nghiệm bằng ‘không gian sống hàng hiệu’

Theo Giám đốc Khối Marketing Masterise Group, với tầng lớp trung lưu trở lên, nhà không còn là nơi chỉ để ở, mà là không gian thể hiện phong cách sống. Người mua nhà hiện không chỉ xem xét phần cứng, diện tích, nội thất, vật liệu, mà đặt câu hỏi: “Cộng đồng sống ở đây là ai?”, “Hệ sinh thái dịch vụ có phù hợp với phong cách sống của tôi?”, “Dự án có mang lại trải nghiệm sống mỗi ngày như thế nào?”

Trước đây, tiêu chí “nhà cao cấp” chủ yếu xoay quanh vị trí, quy mô căn hộ hoặc mức độ hoàn thiện. Về sau, khái niệm đó chuyển sang chuẩn cư dân và tiện ích nội khu. Còn ngày nay, khách hàng tìm kiếm một hệ sinh thái đồng bộ, từ cảnh quan, tiện ích, dịch vụ đến cộng đồng “đồng màu, đồng chất”.

Sự thay đổi này buộc các chủ đầu tư sẽ phải dịch chuyển từ tập trung vào “phần cứng” sang đầu tư nhiều hơn vào phong cách sống, không gian xanh, sức khỏe, trải nghiệm và gắn kết cộng đồng.

“Kinh tế trải nghiệm không mới, nhưng chưa được nhìn dưới lăng kính chiến lược. Khi xem trải nghiệm là sản phẩm, doanh nghiệp sẽ thay đổi cách thức vận hành”, bà Đào nhận định.

Kinh tế trải nghiệm đang tạo ra những thay đổi cực kỳ mạnh mẽ trong ngành bất động sản - Ảnh: MH

Kinh tế trải nghiệm rõ ràng đang tạo nên dòng dịch chuyển xu hướng mạnh mẽ trong toàn ngành bất động sản. Tuy nhiên ghi nhận thực tế từ thị trường đang cho thấy không ít nhà phát triển bất động sản vẫn đang loay hoay “nhập cuộc”.

Bà Thi Anh Đào khẳng định tại Masterise Homes, doanh nghiệp định vị mô hình “branded living” - không gian sống hàng hiệu như cách đón đầu làn sóng Lifestyle Economy. Với Masterise Homes, “branded” không chỉ là “hàng có hiệu” mà là chất lượng hàng hiệu trong từng phân khúc.

Danh mục sản phẩm khi đó cũng được Masterise Homes thiết kế theo nhu cầu trải nghiệm của từng nhóm khách hàng. Như Masteri Collection cho nhóm Mass Affluent, tập trung không gian sống tiện ích và chuẩn quốc tế, trải nghiệm mang tính gắn kết cho thế hệ công dân toàn cầu.

Còn Lumière Series cho nhóm HENRYs (High Earners Not Rich Yet) gây ấn tượng bởi thiết kế tinh tế, cân bằng, đề cao sức khỏe và phong cách sống tinh anh…

Nhu cầu sống theo phong cách đề cao sức khỏe và phong cách sống tinh anh của tầng lớp trung lưu ngày càng rõ rệt - Ảnh: MH

Khi tầng lớp trung lưu mở rộng, nhu cầu sống theo phong cách ngày càng rõ rệt, kinh tế trải nghiệm không chỉ là một khái niệm thời thượng mà là động lực tái định hình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam.

Và khi sản phẩm trở nên giống nhau, chính trải nghiệm, cảm xúc, cộng đồng, lối sống sẽ tạo ra khác biệt và quyết định sự trung thành của khách hàng.