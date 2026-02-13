Bình Sơn Ocean Park: Nổi bật trong phân khúc đô thị biển thế hệ mới 13/02/2026 15:13

(PLO)- Bình Sơn Ocean Park, khu đô thị biển đa tích hợp đầu tiên ở Phan Rang nổi lên như một điểm sáng khi đặt đúng vị trí, đúng thời điểm và đúng xu hướng phát triển đô thị biển thế hệ mới tại Nam Trung Bộ.

Vị trí chiến lược là điểm tựa cho tiềm năng tăng trưởng dài hạn

Trong xu hướng phát triển hiện nay, các đô thị biển thế hệ mới ở Việt Nam và trên thế giới không còn mở rộng từ những khu du lịch cũ đã bão hòa mà dịch chuyển về các cực phát triển mới, nơi hạ tầng được đầu tư đi trước và quỹ đất đủ lớn để hình thành mô hình đô thị bền vững.

Tại Phan Rang, giai đoạn đầu chu kỳ tăng trưởng đang dần rõ nét với nền tảng hạ tầng và dư địa phát triển dài hạn. Bình Sơn Ocean Park xuất hiện như một bước đi phù hợp với logic phát triển đô thị biển thế hệ mới.

Dự án tọa lạc tại trung tâm TP. Phan Rang, đối diện bãi biển Ninh Chữ và trên trục ven biển đẹp của khu vực. Bình Sơn Ocean Park còn nằm tại giao điểm dường Yên Ninh, 16/4 và Trần Nhân Tông kết nối trung tâm thành phố với biển và là trục thương mại, dịch vụ sôi động trong tương lai.

Từ vị trí dự án cũng dễ dàng đi đến sân bay Thành Sơn (11km), cảng nước sâu Cà Ná (50km), sân bay quốc tế Cam Ranh (60km) và tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM khoảng 4 giờ. Vị trí này đưa Bình Sơn Ocean Park trở thành điểm trung chuyển tự nhiên của dòng cư trú, du lịch và chuyên gia làm việc tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận trong tương lai.

Đô thị biển đa chức năng: Lời giải cho nhu cầu ở thật và khai thác thực

Khác với các dự án ven biển phát triển đơn lẻ hoặc thuần nghỉ dưỡng, Bình Sơn Ocean Park được định hình ngay từ đầu theo mô hình đô thị biển đa chức năng vận hành quanh năm. Trên quy mô hơn 54ha, dự án tích hợp đầy đủ các cấu phần: nhà ở, thương mại, lưu trú, nghỉ dưỡng và giải trí, hướng đến hình thành một cộng đồng cư trú thực thay vì chỉ đón khách ngắn ngày.

Trong đó, mở màn là phân khu Premium Ocean Gate giữ vai trò trục thương mại trung tâm của toàn khu đô thị. Với hơn 350 sản phẩm shophouse, townhouse và mini hotel xây dựng 4–6 tầng, phân khu này được thiết kế tối ưu cho nhiều kịch bản sử dụng: ở, kinh doanh, lưu trú hoặc kết hợp khai thác dòng tiền.

Điểm nhấn là tuyến phố lễ hội Ocean Carnival dài hơn 1,5km, cùng bộ đôi quảng trường Ocean Light Square và Ocean Theater Square, nơi tổ chức sự kiện, lễ hội và hoạt động kinh tế đêm xuyên suốt.

Cạnh đó, các phân khu phát triển tiếp theo như Ocean Villas, Hacom Sky Garden, Ocean Sky hay Ocean Central sẽ bổ sung hệ sinh thái căn hộ biển, biệt thự nghỉ dưỡng và tổ hợp khách sạn – thương mại cao tầng. Cấu trúc này giúp dự án tạo ra dòng người đa dạng: cư dân ở thực, chuyên gia làm việc dài hạn, khách công vụ, du lịch trung và dài ngày.