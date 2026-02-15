Bất động sản hút dòng tiền kiều hối 15/02/2026 10:50

(PLO)- Khung pháp lý mới cùng dòng kiều hối kỷ lục đang tạo lực đẩy đáng kể, mở rộng dư địa để người Việt ở nước ngoài gia tăng hiện diện trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Khi hành lang pháp lý dần hoàn thiện và môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, dòng vốn từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài không còn dừng ở vai trò hỗ trợ gia đình, mà đang từng bước trở thành nguồn lực chiến lược đối với thị trường bất động sản. Xu hướng lựa chọn sản phẩm, cách tiếp cận thị trường và khẩu vị rủi ro của nhóm nhà đầu tư này cũng đang có những chuyển dịch rõ nét.

Các quy định mới tạo độ mở cho người Việt ở nước ngoài

Theo số liệu của NHNN Khu vực 2, năm 2025, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM đạt mức cao nhất từ trước đến nay, lên tới 10,343 tỉ USD, tăng 8,3% so với năm 2024, tương đương khoảng 267.000 tỉ đồng. Trong đó, kiều hối chủ yếu đến từ khu vực châu Á và châu Mỹ, tiếp tục là nguồn lực tài chính quan trọng đối với kinh tế TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Song song với dòng tiền, yếu tố chính sách đang đóng vai trò chất xúc tác. Theo ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, những điểm mới trong Luật Đất đai 2024 và Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) không chỉ giúp thị trường vận hành minh bạch hơn, mà còn cho phép người Việt ở nước ngoài tiếp cận và thực hiện các quyền giao dịch bất động sản tương đương với người sinh sống trong nước.

Ông Powell nhấn mạnh, khung pháp lý minh bạch và ổn định là điều kiện tiên quyết để củng cố niềm tin nhà đầu tư. Trong bối cảnh cộng đồng người Việt ở nước ngoài vẫn duy trì mối liên kết chặt chẽ về gia đình, kinh tế và thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và quốc gia sở tại, việc làm rõ quyền và nghĩa vụ pháp lý giúp họ tự tin hơn khi phân bổ vốn dài hạn thay vì tiếp cận thị trường với tâm thế thăm dò, dè dặt như trước.

Quan trọng hơn, sự cải thiện niềm tin thị trường không đến từ một quy định đơn lẻ, mà là tổng hòa của nhiều yếu tố: Dòng vốn FDI duy trì tích cực, điều chỉnh chính sách đầu tư theo hướng minh bạch, cùng với việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông như đường bộ, đường sắt và hệ thống sân bay. Những động lực này đang mở ra thêm các cực tăng trưởng mới, tạo nền tảng dài hạn cho thị trường bất động sản trên phạm vi cả nước.

Phân khúc căn hộ dẫn dắt dòng tiền đầu tư nhờ tính linh hoạt và khả năng khai thác cho thuê. Ảnh: T.L

Căn hộ chung cư dẫn dắt "phép thử" thị trường

Từ những yếu tố trên, xu hướng đầu tư của Việt kiều cũng có sự dịch chuyển. Nếu trước đây đất nền hoặc nhà phố là lựa chọn phổ biến, thì hiện nay dòng tiền đang nghiêng về căn hộ chung cư.

Lý giải cho xu hướng này, ông Powell cho rằng cơ chế thanh toán linh hoạt là yếu tố then chốt. Phần lớn căn hộ được chào bán theo hình thức nhà ở hình thành trong tương lai, với tiến độ thanh toán chia theo từng giai đoạn, giúp nhà đầu tư chủ động dòng tiền và giảm áp lực vốn ban đầu, khác biệt đáng kể so với sản phẩm nhà đất thường yêu cầu thanh toán một lần với giá trị lớn.

Bên cạnh đó, nhiều chủ đầu tư còn triển khai các gói hỗ trợ tài chính, qua đó tối ưu đòn bẩy và phân bổ dòng tiền hiệu quả hơn cho nhà đầu tư.

Bên cạnh yếu tố tài chính, niềm tin vào chủ đầu tư cũng đóng vai trò quan trọng. Không ít nhà đầu tư Việt kiều đã có mức độ nhận diện và trải nghiệm với các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là những chủ đầu tư có yếu tố quốc tế. Điều này góp phần củng cố niềm tin và giảm bớt rào cản tâm lý khi tham gia thị trường trong nước.

Trong bối cảnh đó, sản phẩm căn hộ thường được lựa chọn như một bước tiếp cận ban đầu hợp lý, vừa kiểm chứng khả năng vận hành, tính pháp lý và thanh khoản của thị trường, vừa tạo tiền đề cho những quyết định đầu tư lớn hơn ở giai đoạn tiếp theo.

Xét về tiêu chí lựa chọn, nhóm nhà đầu tư này không có khác biệt đáng kể so với các nhà đầu tư khác. Quyết định vẫn dựa trên vị trí, hạ tầng khu vực, tiềm năng tăng giá trung dài hạn, khả năng cho thuê và mức sinh lời kỳ vọng. Với những người không sinh sống tại Việt Nam, bất động sản thường được xem là tài sản tạo dòng tiền, do đó năng lực khai thác thực tế, sức hút đối với khách thuê và tính minh bạch trong quản lý vận hành trở thành tiêu chí then chốt khi ra quyết định đầu tư.

Ngoài hai thị trường lõi là TP.HCM và Hà Nội, các đô thị phát triển ổn định như Đà Nẵng cũng nổi lên như lựa chọn đáng cân nhắc. Thành phố này có quy hoạch tương đối rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và nguồn cung sản phẩm được phát triển theo phân khúc rõ ràng, giúp nhà đầu tư dễ dàng tính toán khả năng cho thuê và mức sinh lời thực tế.

“Trong dài hạn, quyết định đầu tư không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố tài chính. Hệ thống tiện ích nội, ngoại khu, chất lượng xây dựng, năng lực vận hành dự án và mức độ phát triển tổng thể của khu vực đều là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác và giá trị tài sản.

Trên hết, nền tảng pháp lý minh bạch và ổn định vẫn là điều kiện tiên quyết, giúp nhà đầu tư kiểm soát rủi ro và củng cố niềm tin khi phân bổ vốn vào thị trường”, ông Powel nhấn mạnh.