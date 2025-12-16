Công an xác minh vụ xô xát ở Hồ Xuân Hương 16/12/2025 09:35

(PLO)- Clip ghi cảnh tranh cãi liên quan đến buôn bán hàng rong ở khu vực Hồ Xuân Hương đang thu hút sự quan tâm của nhiều người trên mạng xã hội.

Ngày 16-12, lãnh đạo Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang xác minh vụ xô xát gây mất an ninh trật tự ở khu vực Hồ Xuân Hương.

Hình ảnh nhóm thanh niên xô xát ở Hồ Xuân Hương. Ảnh: Cắt từ clip

Động thái này bắt nguồn từ video xuất hiện trên mạng xã hội phản ánh một nhóm thanh niên tranh cãi với một số người buôn bán hàng rong ở Hồ Xuân Hương.

Clip thể hiện nhiều thanh niên chửi bới, đe dọa, thách thức và đánh nhau, thậm chí giật gánh hàng rong ném vào bãi cỏ.

Nhiều người cho biết hành động nói trên không chỉ gây mất an ninh trật tự ở địa phương mà còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh một Đà Lạt thân thiện, mến khách.