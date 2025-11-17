TP.HCM: Mâu thuẫn lúc xin đá uống bia, 2 nhóm ẩu đả náo loạn quán nhậu 17/11/2025 10:30

(PLO)- Chỉ vì mâu thuẫn lúc xin đá uống bia, hai nhóm thanh niên đã lao vào ẩu đả tại một quán nhậu ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM làm nhân viên quán bị thương và khiến nhiều tài sản hư hỏng.

Ngày 17-11, Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp với Công an TP.HCM đang làm rõ vụ hai nhóm thanh niên ẩu đả tại một quán nhậu trên đường Man Thiện, khiến nhân viên quán bị thương và nhiều tài sản bị hư hỏng.

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 15-11, hai nhóm khách đến nhậu tại quán CK 5 trên đường Man Thiện. Trong lúc uống bia, V đến khu vực bàn bên cạnh xin đá. Người ngồi bàn bên cạnh là H cho rằng quán có nhân viên phục vụ và không đồng ý cho, nên lời qua tiếng lại.

Thời điểm đó, T (nhóm của H) đã say nên xảy ra cự cãi. T dùng vỏ lon bia ném xuống gần bàn của nhóm V, dẫn đến xô xát giữa hai bên. Sau đó, nhóm người hai bên dùng ly ném, đập phá bàn ghế, gây náo loạn cả khu vực.

Vụ việc khiến một nhân viên quán là Q (19 tuổi) bị nhiều thương tích.

Hàng trăm người dân hiếu kì đứng hai bên đường theo dõi vụ việc.

Nhận tin báo, lực lượng trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú nhanh chóng có mặt, khống chế tình hình và mời nhiều người liên quan về trụ sở làm việc.

Người dân chứng kiến cho biết lúc xảy ra ẩu đả, họ nghe tiếng la hét, ly vỡ. Hàng trăm người dân hiếu kì đứng hai bên đường theo dõi vụ việc.

Công an phường Tăng Nhơn Phú đang tiếp tục lấy lời khai các bên liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.