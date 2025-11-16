TP.HCM: Công an bắt giữ người phụ nữ móc túi giữa chợ Tân Quy 16/11/2025 16:21

(PLO)- Công an truy xét, bắt giữ một phụ nữ bị camera ghi lại hành vi móc túi tại chợ Tân Quy, phường Tân Hưng, TP.HCM, đồng thời thu hồi được tang vật.

Ngày 16-11, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Tân Hưng lập hồ sơ, lấy lời khai người phụ nữ có hành vi móc túi tại chợ Tân Quy được camera ghi lại.

TP.HCM: Bắt giữ người phụ nữ móc túi giữa chợ Tân Quy.

Trước đó, hơn 11 giờ trưa ngày 15-11, Công an phường Tân Hưng tiếp nhận tin báo của chị Lê Thị Thuỳ T (42 tuổi) về việc bị móc ví tiền khi đi mua sắm tại chợ Tân Quy. Camera an ninh khu vực đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc.

Người phụ nữ áp sát, móc trộm ví tiền bị camera ghi lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường Tân Hưng đã chỉ đạo các lực lượng gồm Cảnh sát khu vực, Cảnh sát trật tự và trinh sát triển khai ngay phương án truy xét.

Kết quả, đối tượng trộm móc túi đã bị bắt giữ, tang vật liên quan được thu hồi trong thời gian chưa tới 24 tiếng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.