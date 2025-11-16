TPHCM: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt trong khuôn viên chung cư 16/11/2025 12:38

(PLO)- Chiếc ô tô đậu tại chung cư Hoàng Anh River View, TP.HCM, bốc cháy dữ dội, trơ khung, may mắn không gây thiệt hại về người.

Trưa 16-11, Công an phường An Khánh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy ô tô xảy ra trước chung cư Hoàng Anh River View, trên đường Nguyễn Văn Hưởng.

Xe ô tô bốc cháy ngụt trong khuôn viên chung cư ở TP.HCM. Ảnh: PH

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một chiếc ô tô đậu trong khuôn viên chung cư bốc cháy dữ dội, lập tức hô hoán và di chuyển đến khu vực an toàn.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), TPHCM đã điều động xe chữa cháy đến hiện trường, phối hợp cùng Công an phường An Khánh để dập tắt đám cháy, ngăn lửa lan sang các khu vực lân cận.

Ô tô cháy trơ khung. Ảnh: PH

Đến hơn 11 giờ 30 phút, sau khi dập tắt ngọn lửa tại ô tô đậu trong nội khu chung cư, lực lượng chức năng phát hiện khói bốc lên từ phần capo của chiếc ô tô phía trước nên tiếp tục phun nước để đảm bảo lửa không bùng phát trở lại.

Một ô tô khác cũng bị cháy sém một phần. Ảnh: PH

Khoảng 200 m đường Nguyễn Cừ được phong tỏa tạm thời để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy. Ghi nhận tại hiện trường, chiếc ô tô bị cháy trơ khung, may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.