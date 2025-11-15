Đăng clip bóp còi hơi lên TikTok, nam tài xế bị CSGT xử phạt 15/11/2025 19:06

(PLO)- CSGT TP.HCM đã xử phạt tài xế xe tải gắn còi hơi Basuri gây tiếng ồn trên đường Trần Văn Giàu, sau khi người này tự quay clip và đăng lên TikTok.

Ngày 15-11, Đội CSGT An Lạc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã xử phạt nam tài xế xe tải sử dụng còi hơi hiệu Basuri gây tiếng ồn lớn khi lưu thông trên đường Trần Văn Giàu, xã Tân Nhựt, TP.HCM.

Tài xế NHP (28 tuổi, ngụ An Giang) làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: PC08

Trước đó, đơn vị phát hiện vụ việc thông qua clip trên TikTok ghi lại chiếc xe tải phát ra âm thanh với công suất lớn từ còi hơi gắn trên nóc xe.

Qua xác minh, cảnh sát mời tài xế NHP (28 tuổi, ngụ An Giang) đến làm việc. Tại đây, P thừa nhận đã điều khiển xe và liên tục bóp còi hơi phát ra âm thanh lớn kèm nhạc, gây giật mình cho người đi đường. Clip này do chính anh đăng lên TikTok ngày 4-11.

Nam tài xế cũng tự nguyện giao nộp còi hơi và cam kết không tái phạm.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt P về hành vi sử dụng còi hơi khi gặp người đi bộ qua đường theo điểm b khoản 3 điều 6 Nghị định 168/2024, mức phạt 900.000 đồng.

