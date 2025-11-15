Đăng clip bóp còi hơi lên TikTok, nam tài xế bị CSGT xử phạt

Ngày 15-11, Đội CSGT An Lạc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã xử phạt nam tài xế xe tải sử dụng còi hơi hiệu Basuri gây tiếng ồn lớn khi lưu thông trên đường Trần Văn Giàu, xã Tân Nhựt, TP.HCM.
Trước đó, đơn vị phát hiện vụ việc thông qua clip trên TikTok ghi lại chiếc xe tải phát ra âm thanh với công suất lớn từ còi hơi gắn trên nóc xe.
Qua xác minh, cảnh sát mời tài xế NHP (28 tuổi, ngụ An Giang) đến làm việc. Tại đây, P thừa nhận đã điều khiển xe và liên tục bóp còi hơi phát ra âm thanh lớn kèm nhạc, gây giật mình cho người đi đường. Clip này do chính anh đăng lên TikTok ngày 4-11.
Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt P về hành vi sử dụng còi hơi khi gặp người đi bộ qua đường theo điểm b khoản 3 điều 6 Nghị định 168/2024, mức phạt 900.000 đồng.
Tài xế cũng tự nguyện giao nộp bộ còi hơi và cam kết không tái phạm.