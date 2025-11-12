CSGT TP.HCM xử lý hơn 54.800 trường hợp vi phạm trong 1 tháng ra quân cao điểm 12/11/2025 12:12

(PLO)- Trong 1 tháng cao điểm, CSGT TP.HCM đã lập biên bản hơn 54.800 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó 15.700 trường hợp liên quan nồng độ cồn.

Ngày 12-11, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết, từ ngày 11-10 đến 11-11, lực lượng CSGT toàn TP đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực trung tâm và các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

CSGT TP.HCM xử lý hơn 54.800 trường hợp vi phạm trong 1 tháng ra quân cao điểm. Ảnh: PHẠM HẢI

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử phạt hơn 15.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gồm: 11 xe tải, 38 ô tô con, 83 xe container, 15.212 xe mô tô và 430 phương tiện khác (xe máy điện, xe ba gác, phương tiện tự chế...).

Cũng trong đợt cao điểm, PC08 đã xử lý hơn 54.800 trường hợp vi phạm giao thông; tạm giữ 106 ô tô, 18.487 mô tô, 689 phương tiện khác; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3.256 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 7.377 trường hợp.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Chạy quá tốc độ (1.716 trường hợp), sử dụng ma túy (64 trường hợp), đi vào đường cấm (1.427 trường hợp), dừng đỗ sai quy định (4.910 trường hợp), đi ngược chiều (685 trường hợp) và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (659 trường hợp).

Trong 1 tháng ra quân cao điểm, CSGT TP.HCM phát hiện và lập biên bản xử phạt hơn 15.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo PC08, sau một tháng thực hiện cao điểm, tình trạng người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia giảm rõ rệt so với trước. Lực lượng CSGT cũng tăng cường tuần tra vào ban đêm, cuối tuần và tổ chức nhiều tổ kiểm tra lưu động, góp phần ngăn chặn kịp thời các vụ tai nạn nghiêm trọng.

Cùng với đó, CSGT TP.HCM đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp tại các điểm kiểm tra, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và nhận thức rõ tác hại của việc sử dụng rượu, bia khi lái xe.