TP.HCM: Tài xế vi phạm nồng độ cồn gấp hơn 3 lần mức kịch khung

Tối 10-11, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM tổ chức chốt kiểm soát kết hợp tuần tra lưu động để xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn đảm trách.
Khoảng 20 giờ, tổ công tác lập chốt tại giao lộ Hồng Hà – Hoàng Minh Giám. Trong quá trình kiểm tra, nhiều trường hợp vi phạm đã bị phát hiện, lập biên bản xử lý.
Lúc 22 giờ 55, tổ công tác phát hiện ông VVT (48 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở cho thấy ông T vi phạm ở mức 1,224 mg/lít khí thở, cao hơn 3 lần mức kịch khung.
Tại thời điểm kiểm tra, ông T không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện theo quy định.
Cùng thời điểm, tổ công tác phát hiện ông ĐMS (61 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất) có dấu hiệu vi phạm. Kết quả đo cho thấy ông S có nồng độ cồn 0,112 mg/lít khí thở.
Trao đổi với PV, ông S cho biết: Hôm nay mấy người bạn nghỉ hưu, rủ tôi uống vài lon bia. "Tôi uống có 2-3 lon, sẽ rút kinh nghiệm", ông nói.
Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện của ông theo quy định.
Cũng trong tối cùng ngày, tổ công tác tuần tra, xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm, nhiều trường hợp mắc lỗi nhỏ được CSGT nhắc nhở, cho đi.