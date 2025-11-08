3 người bị cuốn vào gầm xe đầu kéo ở TP.HCM 08/11/2025 09:59

(PLO)- Xe đầu kéo va chạm với xe máy khiến 3 người bị cuốn vào gầm xe thương vong.

Đến 10 giờ ngày 8-11, đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc (phòng CSGT, Công an TP.HCM), đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: PH

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày xe đầu kéo lưu thông trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn (hướng từ ngã tư An Phú đi Quốc lộ 1K), khi xe đầu kéo đi đến đoạn giao với Quốc lộ 1K (phường Tân Đông Hiệp), thì tài xế cho xe rẽ phải vào Quốc lộ 1K.

Đúng lúc này thì xảy ra va chạm với một chiếc xe máy. Do va chạm mạnh, chiếc xe máy cùng những người ngồi trên xe bị cuốn vào gầm xe đầu kéo.

Hậu quả khiến 2 người (người phụ nữ và đứa trẻ) tử vong tại chỗ, một người (người đàn ông) bị thương đã được người dân chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Rạch Chiếc đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.