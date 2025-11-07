TP.HCM tách xe tải với xe hai bánh trên 2 đoạn đường thường xảy ra tai nạn chết người 07/11/2025 17:44

(PLO)- TP.HCM sẽ điều chỉnh phân làn trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đường ĐT.743A sau khi 2 tuyến đường này liên tục xảy ra tai nạn giao thông chết người.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc điều chỉnh biển báo phân làn đường trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đường ĐT.743A.

Thời gian qua, trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đường ĐT.743A đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông chết người. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này, Sở Xây dựng đề nghị Tập đoàn Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex - CTCP khẩn trương điều chỉnh biển báo phân làn đường trên tuyến đường.

Cụ thể, đường Mỹ Phước – Tân Vạn (đoạn từ nút giao Bình Thắng đến đường Phú Lợi và từ đường Điện Biên Phủ đến đường Võ Văn Kiệt) và ĐT.743A (đoạn từ nút giao Bình Thắng đến Quốc lộ 1):

Làn đường sát dải phân cách tim đường: tổ chức cho các loại xe ô tô lưu thông.

Làn đường giữa: tổ chức cho các loại xe ô tô con và xe ô tô khách dưới 25 chỗ, xe buýt, xe tải dưới 3,5 tấn lưu thông.

Làn đường sát vỉa hè: tổ chức cho các loại xe mô tô, xe 2 và 3 bánh lưu thông.

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Ảnh: Lê Ánh

Sở Xây dựng đề nghị Becamex thực hiện hoàn thành trước ngày 15-11. Sau thời gian trên, nếu chưa thực hiện mà xảy ra tai nạn giao thông trên 2 tuyến đường này, đơn vị sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cạnh đó, sau thời gian trên, nếu Becamex không thực hiện, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ phối hợp với Đoạn Quản lý Sửa chữa công trình giao thông Bình Dương triển khai thực hiện việc điều chỉnh phân làn đường trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đường ĐT.743A.

Mọi chi phí liên quan đến việc điều chỉnh biển báo phân làn đường nêu trên, Becamex có trách nhiệm chi trả.

Đối với các đoạn đường Mỹ Phước – Tân Vạn đã có phần đường chính và phần đường song hành, giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ phối hợp với Becamex khảo sát, nghiên cứu và đề xuất phương án điều chỉnh biển báo phân làn xe cho phù hợp nhằm tách làn xe 2 bánh với làn đường dành cho xe tải; báo cáo phương án về Sở trước ngày 20-11.

Hai tuyến đường này là một trong những điểm nóng thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Trong năm 2025, liên tiếp các vụ tai nạn xảy ra trên các tuyến đường này khiến nhiều người tử vong.

Đơn cử, hồi tháng 5, một vụ tai nạn giữa hai xe container và xe ben trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn. Đến tháng 10, một vụ tai nạn giao thông trên đường khiến một người phụ nữ tử vong. Còn đoạn ĐT.743 chỉ trong tháng 7-2025 đã xảy ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng (ngày 3-7 và 20-7) khiến 2 người chết.