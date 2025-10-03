Đường Mỹ Phước - Tân Vạn giao thông phức tạp, TP.HCM sẽ gỡ rối 03/10/2025 15:38

(PLO)- TP.HCM sẽ sửa chữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn trước ngày 12-10 và điều chỉnh pha đèn tín hiệu nhằm kéo giảm ùn ứ tại các giao lộ trọng điểm như Phú Lợi, ĐT743.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông tin về tình hình giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn và việc tối ưu hóa thời gian các pha đèn tín hiệu giao thông để kéo giảm ùn ứ tại các giao lộ với đường Phú Lợi, ĐT743...

Cụ thể, sở này cho biết việc kiểm tra, bảo trì tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn là công tác thường xuyên, theo kế hoạch sửa chữa định kỳ và cấp bách nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Thời gian qua, sở đã thường xuyên yêu cầu đơn vị quản lý tuyến đường tăng cường kiểm tra, khắc phục các hư hỏng mặt đường, sơn lại vạch kẻ đường và biển báo giao thông.

Hiện nay, đơn vị này đang triển khai thi công sửa chữa các điểm hư hỏng trên tuyến, dự kiến hoàn thành trước ngày 12-10.

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn thường xuyên xảy ra ùn ứ, tai nạn. Ảnh: LÊ ÁNH

Về tình trạng ùn tắc tại các giao lộ như đường Phú Lợi và đường tỉnh lộ 743 (khu vực Logistics Thái Bình), sở đã phối hợp cùng các ngành, địa phương để điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, trong đó có việc tối ưu hóa thời gian pha đèn tín hiệu để kéo giảm tình trạng ùn ứ.

Tuy nhiên, đường Mỹ Phước - Tân Vạn là một trong những tuyến đường trọng điểm, vận tải công nghiệp để đi về các khu, cụm công nghiệp tại khu vực Bình Dương và các tỉnh lân cận nên lưu lượng phương tiện lưu thông rất lớn, nhất là xe container.

Mặt khác, hạ tầng giao thông chưa kịp thời đáp ứng nhu cầu lưu lượng phương tiện giao thông thực tế đã gây ra tình trạng ùn ứ giao thông tại một số giao lộ như hiện nay.

Ngoài ra, việc ùn ứ giao thông tại khu vực nút giao Logistics Thái Bình có một phần nguyên nhân là do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương đang triển khai phân luồng giao thông để thực hiện dự án đường Vành đai 3 nên lòng đường bị thu hẹp.

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát giao thông, các ngành, địa phương và đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai giải pháp phân luồng, điều chỉnh tổ chức giao thông kịp thời để kéo giảm tình trạng ùn ứ giao thông tại các giao lộ trên toàn địa bàn TP.HCM.

Đồng thời, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp để từng bước thay thế hệ thống đèn tín hiệu giao thông theo hướng ứng dụng công nghệ để có thể điều chỉnh linh hoạt chu kỳ đèn tại một số giao lộ trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn.