Uống bia mừng 20-10, tài xế bị phạt 9 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

Tối 20-10, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM lập chốt kiểm soát kết hợp tuần tra lưu động xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên địa bàn đảm trách.
Hơn 20 giờ, tổ công tác lập chốt tại giao lộ đường Trường Chinh – Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, TP.HCM.
20 giờ 48 phút, tổ công tác phát hiện ông NVH (50 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện ông H vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,259mg/l khí thở. CSGT lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.
Ông H cho biết, sau khi tan ca, ông được đồng nghiệp rủ đi ăn mừng lễ 20-10. Nghĩ rằng uống 1-2 lon bia sẽ không ảnh hưởng nên ông nể lời, tham gia.
“Biết là sai, nhưng lễ 20-10 lâu lâu mới có dịp nên tôi chỉ uống đúng hai lon. Nhà gần, tôi nghĩ về sớm thì không sao. Nếu biết trước, tôi đã đi xe ôm rồi, sau lần này chắc chắn tôi sẽ rút kinh nghiệm” - ông H nói.
Đến 21 giờ 5 phút, tổ công tác tiếp tục phát hiện anh BKU (29 tuổi, quê TP Huế) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy, anh U vi phạm ở mức 0,552mg/l khí thở, vượt mức kịch khung.
Trao đổi với PV, anh U cho biết, chiều cùng ngày, công ty tổ chức tiệc mừng 20-10 cho các nữ nhân viên nên anh có uống bia. Khi trở về nơi ở, anh bị lực lượng CSGT kiểm tra, phát hiện vi phạm nồng độ cồn.
“Lễ mà, tôi với mấy người trong công ty có ngồi lại chúc mừng mấy chị em. Vì vui nên tôi có uống vài lon bia. Đang trên đường về thì chợt nhớ quên đồ, quay lại lấy thì bị CSGT thổi phạt. Tôi biết mình sai...” - anh U nói.
Với lỗi vi phạm nồng độ cồn này, anh U bị xử phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng, bị tạm giữ phương tiện theo quy định.
Ngày 20-10, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết sau 10 ngày thực hiện cao điểm xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, lực lượng CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử lý hơn 5.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.