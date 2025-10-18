Ô tô tông gãy trụ đèn chiếu sáng bên đường ở phường Bình Thạnh 18/10/2025 05:07

(PLO)– Một ô tô 5 chỗ lạc tay lái tông gãy trụ đèn chiếu sáng trên Quốc lộ 13, phường Bình Thạnh, TP.HCM vào rạng sáng, may mắn không gây thương vong.

Rạng sáng 18-10, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ô tô mất lái tông gãy trụ đèn chiếu sáng bên đường. ẢNH: PHẠM HẢI

Theo thông tin ban đầu, hơn 0 giờ cùng ngày, nam tài xế điều khiển ô tô lưu thông trên Quốc lộ 13 hướng từ ngã tư Hàng Xanh đi cầu Bình Triệu. Khi đến trước số nhà 220 Quốc lộ 13, phường Bình Thạnh, xe bị lạc tay lái, tông trực diện vào trụ đèn chiếu sáng bên đường.

Va chạm mạnh khiến phần đầu ô tô bị hư hỏng nặng, trụ đèn bên đường bị gãy. Ảnh: PHẠM HẢI

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu ô tô bị hư hỏng nặng, trụ đèn chiếu sáng gãy ngang, bảng hiệu gần đó bị cong vênh. Vị trí hiện trường nằm trước một cây xăng trên Quốc lộ 13. Rất may, vụ việc không gây thương tích cho tài xế và người đi đường.

Nhận tin báo, Đội CSGT Hàng Xanh phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt điều tiết giao thông, ghi nhận hiện trường và làm rõ nguyên nhân sự cố.