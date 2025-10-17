TP.HCM: Khởi tố thêm 6 thanh thiếu niên trong vụ đua xe ở xã Phước Hải 17/10/2025 17:53

(PLO)- Công an TP.HCM vừa khởi tố thêm 6 thanh thiếu niên về tội gây rối trật tự công cộng liên quan vụ đua xe, lạng lách ở xã Phước Hải vào ngày 16-8.

Ngày 17-10, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự truy xét, củng cố hồ sơ và ra quyết định khởi tố thêm 6 thanh thiếu niên về tội gây rối trật tự công cộng.

Đây là những thanh thiếu niên liên quan vụ tụ tập, điều khiển mô tô gây mất an ninh trật tự tại xã Phước Hải.

Nhiều thanh thiếu niên cùng dàn xe độ, chế bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Trước đó, tối 16-8, lực lượng CSGT phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM và Công an xã Phước Hải kịp thời ngăn chặn, tạm giữ 25 người cùng 20 mô tô đã thay đổi đặc tính, hình dáng, tổ chức chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngày 18-8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 21 người cùng tội danh trên; trong đó, 17 người bị bắt tạm giam, bốn người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngoài ra, một người bị xử lý hành chính và ba trường hợp khác đang tiếp tục được xác minh.

6 thanh thiếu niên bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định thêm sáu người có hành vi vi phạm gồm: Phạm Vũ Linh, Trần Quốc Linh, Nguyễn Văn Kha, Trần Tuấn Anh (cùng ngụ phường Phú Mỹ, TP.HCM); Phạm Hoàng Khiêm (20 tuổi, ngụ phường Tân Khánh, TP.HCM) và Trần Chí Đô (tuổi từ 17 -20, ngụ phường Tam Phước, Đồng Nai).

Công an TP.HCM sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an đề nghị người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; không tụ tập, cổ vũ, tham gia đua xe trái phép hoặc các hành vi gây rối trật tự công cộng.

Người dân khi phát hiện hành vi đua xe trái phép hoặc tụ tập gây rối cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý, góp phần giữ gìn bình yên cho cộng đồng.