Trước cổng chợ đầu mối Thủ Đức: Nhiều xe máy chạy ngược chiều gây nguy hiểm 15/10/2025 14:27

Theo ghi nhận của PLO, ngày 15-10, chỉ trong khoảng 10 phút, đặc biệt trong giờ cao điểm, hàng chục xe máy nối đuôi nhau di chuyển ngược chiều để rẽ vào chợ đầu mối Thủ Đức.

Dù khu vực này đã được lắp đặt biển cấm cùng hệ thống camera giám sát, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra liên tục.

Nhiều người nối đuôi nhau chạy ngược chiều để rẽ vào chợ đầu mối Thủ Đức cho nhanh. Ảnh: PHẠM HẢI

Cũng tại khu vực này, dù có con lươn cứng ngăn cách giữa làn xe máy, ô tô hướng từ cầu vượt Gò Dưa đi cầu vượt Bình Phước nhưng nhiều người bất chấp biển cấm, vẫn lách xe máy ra làn ô tô để chạy.

Người dân sinh sống quanh khu vực cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do lối vào chợ đầu mối Thủ Đức thường xuyên bị hàng rong, xe đẩy và người mua bán chiếm dụng.

“Xe máy không còn chỗ đi nên họ chạy ra làn ngoài cho nhanh, việc này rất nguy hiểm dễ xảy ra va chạm với ô tô, hôm qua đã xảy ra tai nạn chết người cũng vì lí do này”- một người dân chia sẻ

Trước cổng chợ đầu mối Thủ Đức: Làn xe ô tô thành "lối tắt" cho xe máy. Ảnh: PHẠM HẢI

Tình trạng này khiến giao thông khu vực trở nên hỗn loạn, đặc biệt vào khung giờ cao điểm. Xe máy, xe tải, ô tô chen chúc di chuyển trong không gian hẹp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng 14-10, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại cùng khu vực. Xe container mang biển số Tây Ninh di chuyển theo hướng từ cầu vượt Gò Dưa về chợ đầu mối, khi đến gần cổng chợ thì va chạm với xe máy do người đàn ông điều khiển, chở con gái ngồi sau đang trên đường đến trường. Cú va chạm mạnh khiến nữ sinh ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nữ sinh tử vong sau va chạm với xe container ngày 14-10.

Người dân cho rằng việc xe máy lấn làn ô tô, vượt con lươn cứng và chạy ngược chiều tại đây diễn ra thường xuyên, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn nghiêm trọng nếu không được chấn chỉnh kịp thời.

Chợ đầu mối Thủ Đức là một trong những trung tâm giao thương lớn của TP.HCM, có vai trò quan trọng trong cung ứng hàng hóa cho toàn khu vực. Tuy nhiên, việc buôn bán lấn chiếm lòng đường, cùng với ý thức chấp hành giao thông của một số người dân chưa tốt, đang khiến tình hình trật tự giao thông trở nên phức tạp, gây bức xúc cho người dân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Bất chấp biển cấm, nhiều người chạy vượt ra làn ô tô để di chuyển, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Ảnh: PHẠM HẢI