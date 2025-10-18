Vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung, lái xe không chịu ký biên bản vi phạm 18/10/2025 06:01

(PLO)- CSGT Rạch Chiếc phát hiện một người đàn ông chạy xe máy có nồng độ cồn gần gấp đôi mức kịch khung và người này không chịu ký biên bản vi phạm.

Tối 17-10, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM tổ chức kiểm tra, xử lý chuyên đề về nồng độ cồn trên các tuyến đường do đơn vị phụ trách.

Tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM tuần tra xử lý vi phạm về chuyên đề nồng độ cồn. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Khoảng 20 giờ 15 phút, tổ công tác phát hiện anh HPH (34 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển xe máy có nồng độ cồn 0,107 mg/l khí thở. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm theo quy định.

Cùng thời điểm, tổ công tác tiếp tục phát hiện anh HĐĐ (34 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển xe máy có biểu hiện tương tự. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn của anh Đ là 0,063 mg/l khí thở, chưa vượt mức 0,25 mg/l. Tổ công tác cũng lập biên bản vi phạm hành chính.

Ông ĐMG (47 tuổi, ngụ TP.HCM) sau khi uống rượu bia chạy xe máy đi tìm con thì gặp CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: PHẠM HẢI

Tiếp đó, hơn 21 giờ, ông ĐMG (47 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Linh Trung thì bị lực lượng chức năng dừng kiểm tra. Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy ông G vi phạm ở mức 0,388 mg/lít khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, với mức vi phạm này, ông G bị xử phạt 7 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Ông NĐP (ngụ phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vi phạm nồng độ cồn 0,705 mg/l khí thở, vượt gần gấp đôi mức kịch khung theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Đến 22 giờ 25 phút, tổ công tác phát hiện anh NĐP (ngụ phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Kết quả cho thấy anh P có nồng độ cồn 0,705 mg/l khí thở, vượt gần gấp đôi mức kịch khung theo quy định.

Thời điểm kiểm tra, anh P không xuất trình được giấy phép lái xe và thẻ căn cước công dân.

Theo quy định, với mức vi phạm nồng độ cồn nói trên, anh P sẽ bị xử phạt 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng. Ngoài ra, chủ phương tiện cũng bị lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Trong quá trình làm việc, anh P khai không nhớ rõ ngày, tháng, năm sinh, chỉ khai được địa chỉ nơi cư trú. Khi được yêu cầu ký vào biên bản, anh P nói không biết chữ và cũng không chịu lăn tay xác nhận.

“Tôi biết đã uống rượu bia là không được phép lái xe, nhưng vì nể bạn bè nên uống vài lon rồi tranh thủ chạy về nhà ở Đồng Nai. Xe tôi đã cũ, mức phạt cao như vậy, tôi chấp nhận bỏ xe”– P nói.

Trong tối cùng ngày, Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập hàng chục biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đồng thời tạm giữ phương tiện theo quy định.