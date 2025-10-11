CSGT TP.HCM ra quân cao điểm xử lý nồng độ cồn, ma túy 11/10/2025 10:42

(PLO)- Lực lượng CSGT TP.HCM sẽ tuần tra liên tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn, ma túy.

Sáng 11-10, phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân cao điểm xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, ma túy.

Lực lượng CSGT Công an TP.HCM ra quân cao điểm xử lý nồng độ cồn, ma túy. Ảnh: LA

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng CSGT, Công an TP.HCM cho biết, không để bất kỳ hành vi vi phạm nào về nồng độ cồn, ma túy bị bỏ lọt. Ảnh: LA

Đây là đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trong thời điểm Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng CSGT, Công an TP.HCM, cho biết thời gian qua lực lượng CSGT thành phố đã triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, tuần tra, góp phần giữ vững trật tự an toàn giao thông và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm giao thông vẫn diễn biến phức tạp, nổi bật là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá tải, tụ tập đua xe và lạng lách, đánh võng.

Ngoài ra, một số khu vực cửa ngõ, bến xe, cảng và sân bay thường xuyên xảy ra ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Thượng tá Trưởng cho biết, đợt cao điểm lần này sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy.

“Không để bất kỳ hành vi vi phạm nào về nồng độ cồn, ma túy bị bỏ lọt với tinh thần "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong xử lý vi phạm. Từ đó, quyết tâm kéo giảm tai nạn trên toàn địa bàn TP.HCM”, thượng tá Trưởng nhấn mạnh.

Lực lượng CSGT xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đặc biệt là nồng độ cồn, ma túy. Ảnh: LA

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT còn tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, vi phạm làn đường, dừng đỗ trái phép… Đồng thời, đề cao kỷ luật, xây dựng hình ảnh người CSGT chính quy, thân thiện”.

Ngoài ra, lực lương CSGT sẽ triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp tuần tra khép kín, kiểm soát tại điểm, kết hợp hóa trang, công khai, tăng cường kiểm tra trong các khung giờ cao điểm. Đặc biệt là buổi tối, cuối tuần, dịp lễ, những giai đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm.