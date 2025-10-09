CSGT TP.HCM sẽ giảm lực lượng tuần tra ngoài đường 09/10/2025 16:38

(PLO)- Theo Phó Trưởng phòng CSGT TP.HCM, việc sử dụng camera AI phù hợp chủ trương chung của Bộ Công an là giảm lực lượng tuần tra ngoài đường.

Chiều 9-10, tại họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, đã thông tin về việc ứng dụng camera AI để phát hiện vi phạm giao thông trên địa bàn TP.

Phát hiện hơn 3.400 vi phạm

Theo Thượng tá Nga, đến thời điểm này, trên địa bàn TP.HCM đã kết nối hơn 1.000 camera giám sát giao thông để nhận diện vi phạm tại các giao lộ, nhất là vi phạm về tính hiệu đèn, vi phạm tốc độ, dừng đỗ không đúng nơi quy định, đi ngược chiều…

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Đặc biệt, trong đó có 31 camera AI để nhận diện, phát hiện tất cả các loại vi phạm và tự động chuyển về cho Trung tâm chỉ huy của Phòng CSGT. Từ đó, cán bộ được phân công nhiệm vụ sẽ kiểm tra, xác minh và lên danh sách, chuyển cho đơn vị chức năng có thông báo vi phạm đến chủ phương tiện và người vi phạm.

Ưu điểm của camera AI là cùng một lúc có thể phát hiện một người vi phạm nhiều lỗi hoặc nhiều phương tiện vi phạm cùng một lúc, bất kể thời gian ngày hay đêm. Nhờ vậy, Phòng CSGT TP.HCM có thể giảm được số lượng CSGT phải trực tiếp tuần tra, kiểm soát ngoài đường.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết camera AI chủ yếu bố trí ở các tuyến đường như Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định, Đặng Thúc Vịnh, Nguyễn Hữu Cảnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh…

“Đây là những tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao, thường xảy ra vi phạm và có một số giao lộ trọng điểm hay có xung đột dẫn đến ùn tắc giao giao thông vào giờ cao điểm” - bà nói.

Nói rõ hơn về cách thức xử lý vi phạm do camera AI phát hiện, Phó Trưởng phòng CSGT cho biết sau khi camera phát hiện vi phạm sẽ tự động chuyển về cho Trung tâm chỉ huy của Phòng CSGT. Cán bộ CSGT sẽ chuyển xác minh thông tin chủ xe, gửi đến Đội CSGT phụ trách địa bàn để làm thủ tục xử lý. Người dân sẽ đến đơn vị CSGT gần nhất để làm thủ tục nộp phạt.

Các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị chiều 8-10. Ảnh: THY NHUNG

Đáng chú ý, người dân có thể nhận thông báo vi phạm qua đường bưu điện hoặc tra cứu trên trang thông tin của Cục CSGT. Các phương tiện cần đăng kiểm cũng có thể tra cứu thông tin vi phạm ở địa chỉ này để đóng phạt trước khi làm thủ tục đăng kiểm.

Thượng tá Nga cho biết từ 1-9 đến nay, Phòng CSGT TP.HCM đã phát hiện trên 3.400 trường hợp vi phạm nhờ camera AI với hơn 1.000 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe. Trong đó, có trường hợp một phương tiện vi phạm nhiều lỗi như không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường, vượt đèn đỏ... Ước tính số tiền phạt gần 2.000 tỉ đồng.

Đáng chú ý, ngay sau khi TP.HCM sử dụng camera AI để xử phạt thì người dân đã chủ động chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ tốt hơn, các vi phạm có giảm hơn so với trước đây.

Giảm lực lượng CSGT ra đường

Đối với việc xử phạt xe máy cũ bằng camera AI, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết hiện vẫn còn nhiều xe máy mang biển số 3-4 số lưu thông trên đường, có xe mua bán qua nhiều đời chủ, không làm thủ tục sang tên, đổi chủ. Vì vậy, đã gây khó khăn cho việc xác minh, thông báo đến người vi phạm.

Để giải quyết tình trạng này, Phòng CSGT đã triển khai đến công an phường, xã, đặc khu thông báo đến khu dân cư, vận động người dân thực hiện đăng ký lại đối với các xe mang biển số 3-4 số. Thông tư của Bộ Công an cũng đã cho phép sang tên, đổi chủ đối với những trường hợp đã mua bán qua nhiều chủ, không tìm ra chủ cũ.

Theo Phó Trưởng phòng CSGT TP.HCM, việc sử dụng camera AI cũng phù hợp chủ trương chung của Bộ Công an là giảm lực lượng CSGT tuần tra, xử lý vi phạm ngoài đường.

Thời gian tới, PC08 sẽ tham mưu Công an TP tiếp tục kết nối, nâng cấp camera thường ở khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) để ứng dụng camera AI rộng khắp. Qua đó, từ đây đến cuối năm sẽ giảm lực lượng tuần tra ngoài đường.