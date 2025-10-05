TP.HCM: Hơn một tháng đã có hơn 3.000 trường hợp vi phạm giao thông bị camera AI bắt lỗi 05/10/2025 14:48

(PLO)- Hơn một tháng (từ 1-9 đến 3-10), camera AI đã ghi nhận 3.143 trường hợp vi phạm giao thông, Phòng CSGT, Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống này trên địa bàn thành phố.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.HCM đã từng bước triển khai, mở rộng và vận hành hệ thống camera giám sát giao thông tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), mang lại những chuyển biến rõ rệt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn.

Hệ thống camera AI sẽ tiếp tục tăng

Hiện nay, hệ thống camera giám sát giao thông của TP.HCM được triển khai rộng khắp, gồm: 530 camera quan sát giao thông tại khu vực trung tâm, 9 camera giám sát tốc độ tự động, 31 camera AI nhận diện vi phạm tại các giao lộ, cùng 47 camera do Cục C08 đầu tư (gồm 7 giám sát tốc độ, 8 giám sát đèn tín hiệu, 05 giám sát dừng đỗ/ngược chiều, 08 nhận dạng biển số, 19 quan sát giao thông). Ngoài ra, Phòng PC08 còn khai thác 710 camera của Trung tâm chỉ huy Công an Thành phố, phục vụ công tác điều hành và xử lý vi phạm.

Tại khu vực 1 hiện có 412 camera, trong đó 172 hoạt động tốt, 219 bị hư hỏng, 21 đã tháo dỡ; khu vực 2 có 201 camera gồm 23 quan sát giao thông, 17 giám sát tốc độ, 161 giám sát đèn đỏ, dừng đỗ, đón trả khách... phản ánh rõ thực trạng hạ tầng xuống cấp, nhiều thiết bị chưa tích hợp AI, chưa kết nối truyền dữ liệu trực tiếp về Trung tâm chỉ huy.

Mọi hình ảnh giao thông sẽ kết nối truyền dữ liệu trực tiếp về Trung tâm chỉ huy.

Trong đó, hệ thống camera AI hiện được bố trí trên hàng trăm tuyến đường, nút giao thông trọng điểm, các khu vực phức tạp về tình hình giao thông và sẽ không ngừng tăng lên theo lộ trình phát triển của thành phố.

Theo Phòng CSGT, camera AI được lắp đặt ở vị trí dựa trên các tiêu chí khoa học và thực tiễn như: Các khu vực điểm đen tai nạn giao thông, nơi có mật độ phương tiện cao, các tuyến đường dễ phát sinh vi phạm phổ biến cũng như khả năng truyền tải dữ liệu về trung tâm giám sát. Mục tiêu là tối ưu hóa khả năng giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác điều hành giao thông hiệu quả hơn.

Người vi phạm có thể nộp phạt online

Quy trình xử lý vi phạm qua camera AI được Phòng CSGT xây dựng một cách chặt chẽ và minh bạch, đảm bảo tính khách quan, chính xác.

Các camera có khả năng tự động phát hiện các hành vi vi phạm giao thông như: không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi không đúng làn đường quy định, vượt quá tốc độ, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện… Những hình ảnh và dữ liệu vi phạm sẽ được truyền về trung tâm xử lý, nơi cán bộ chuyên trách tiến hành đối chiếu, xác minh thông tin trước khi ra thông báo và quyết định xử phạt theo đúng quy định của pháp luật. Quy trình này không chỉ rút ngắn thời gian xử lý mà còn hạn chế tối đa yếu tố chủ quan, nâng cao tính công bằng và minh bạch trong thi hành pháp luật.

Sau khi nhận quyết định xử phạt, người vi phạm có trách nhiệm nộp phạt theo đúng thời gian quy định. Việc nộp phạt có thể thực hiện trực tiếp tại kho bạc hoặc qua các kênh thanh toán điện tử. Phòng CSGT, Công an TP.HCM

Phòng CSGT đánh giá, sự hiện diện của hệ thống camera AI đã từng bước điều chỉnh hành vi và góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật giao thông của người tham gia giao thông. Đánh giá tại những khu vực có camera giám sát, nhiều hành vi vi phạm trước đây diễn ra khá phổ biến như vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường, sử dụng điện thoại khi lái xe… đã giảm rõ rệt.

Trong đó, các camera AI đã bước đầu phát huy hiệu quả, tự động phát hiện, ghi nhận hành vi vi phạm (vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định, chạy quá tốc độ...) và chuyển dữ liệu về Trung tâm chỉ huy để lập hồ sơ xử lý. Cụ thể từ ngày 1-9-2025 đến ngày 3-10-2025 đã ghi nhận 3.143 trường hợp vi phạm. Đây là con số cho thấy hiệu quả bước đầu trong công tác giám sát và xử lý tự động.

Phòng CSGT, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục nhân rộng thêm camera AI trên địa bàn TP.

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý giao thông, Phòng CSGT tiếp tục triển khai các định hướng nâng cấp, mở rộng hệ thống camera AI trong thời gian tới. Trọng tâm là mở rộng phạm vi phủ sóng đến các tuyến đường, khu vực ngoại thành và tuyến giao thông mới; tích hợp công nghệ AI tiên tiến như nhận diện hành vi, phân tích dữ liệu theo thời gian thực để phát hiện đa dạng các loại vi phạm và đưa ra cảnh báo sớm; kết nối hệ thống camera với các hệ thống quản lý giao thông khác như đèn tín hiệu, hệ thống điều khiển giao thông thông minh để tạo nên một mạng lưới giám sát toàn diện; đồng thời phát triển nền tảng ứng dụng di động hỗ trợ người dân tra cứu thông tin vi phạm, đóng phạt trực tuyến và phản ánh về tình hình giao thông nhanh chóng, thuận tiện.

Song song với đầu tư kỹ thuật, Phòng CSGT cũng chú trọng triển khai các giải pháp bảo đảm tính minh bạch, công bằng và tăng cường hiệu quả giám sát. Các quy trình xử lý vi phạm, tiêu chí lắp đặt camera được công khai rộng rãi; hoạt động của cán bộ xử lý được giám sát chặt chẽ; hệ thống tiếp nhận phản ánh, khiếu nại từ người dân được thiết lập để đảm bảo phản hồi kịp thời, chính xác. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, giúp người dân hiểu rõ vai trò, lợi ích của hệ thống camera AI, từ đó chủ động hợp tác, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Theo Phòng CSGT, việc ứng dụng camera AI trong quản lý giao thông không chỉ là bước tiến quan trọng về mặt công nghệ, mà còn thể hiện quyết tâm cao độ của lực lượng CSGT, Công an TP.HCM trong việc hiện đại hóa công tác đảm bảo TTATGT, hướng tới xây dựng một thành phố hiện đại, an toàn và phát triển bền vững.