Vụ 3 mẹ con bị tai nạn thương tâm: Tài xế ô tô có nồng độ cồn cao 21/09/2025 13:18

(PLO)- Qua kiểm tra, nồng độ cồn trong máu của tài xế ô tô tông tử vong 3 mẹ con ở mức cao.

Ngày 21-9, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ô tô con khiến 3 mẹ con tử vong tại chỗ.

Khu vực xảy ra tai nạn nghiêm trọng khiến 3 mẹ con tử vong. Ảnh: Người dân cung cấp

Ba nạn nhân gồm: chị Nguyễn Thị Thu V (36 tuổi), bé Nguyễn Hoàng L (6 tuổi) và bé Nguyễn Thanh T (gần 3 tuổi).

Tài xế điều khiển ô tô là Nguyễn Đức Thành N (32 tuổi) bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, qua kiểm tra ban đầu, ông N có nồng độ cồn trong máu ở mức 50mg/100ml.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang xem xét để khởi tố án và khởi tố bị can với hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Chiếc xe ô tô và xe máy hư hỏng nặng. Ảnh: Người dân cung cấp

Như PLO đã đưa tin, khuya 20-9, tại đoạn đường giao nhau giữa đường ĐH507 và đường Lâm Phú (thuộc ấp 1, xã Phước Thành, TP.HCM), xe ô tô con do ông N điều khiển lưu thông trên đường Lâm Phú ra đường ĐH 507.

Khi xe đến ngã 3 giao nhau giữa hai tuyến đường thì ô tô tông thẳng vào xe máy do chị V điều khiển chở hai con nhỏ phía sau đang lưu thông trên đường ĐH 507.

Khi va chạm, chiếc ô tô tiếp tục kéo xe máy cùng các nạn nhân lao vào vườn cao su bên đường.

Phát hiện vụ việc, người dân đã đến hiện trường để ứng cứu các nạn nhân. Tuy nhiên, chị V và cháu L đã tử vong tại chỗ. Cháu T và tài xế ô tô được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cháu T cũng tử vong.

Tại hiện trường, xe ô tô và xe máy biến dạng hoàn toàn.