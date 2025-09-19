Tây Ninh: Một ngày xảy ra 3 vụ tai nạn, 3 người tử vong tại xã Đức Hoà 19/09/2025 11:08

(PLO)- Trong một ngày, xã Đức Hòa (Tây Ninh) liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Sáng ngày 19-9, thông tin từ Công an xã Đức Hòa (Tây Ninh) cho biết đã bàn giao thi thể ông HNT (58 tuổi, xã Đức Hòa, Tây Ninh) tử vong do tai nạn giao thông để đưa về gia đình lo tang sự.

Trước đó, vào tối ngày 18-9, ông HNT (58 tuổi, ngụ xã Đức Hòa) điều khiển xe máy 62M4-0698 lưu thông trên đường tỉnh 830, hướng từ Đức Hòa đi Bến Lức.

Vụ tai nạn khiến ông HNT tử vong tại chỗ. Ảnh: CTV

Khi đến địa điểm trên, xe máy của ông T va chạm với phần sau xe container 63C-121.72 do tài xế Bạch Hoàng Tùng (34 tuổi, ngụ Đồng Tháp) điều khiển. Thời điểm này có mưa lớn, đường trơn trượt. Hậu quả, ông T ngã xuống đường, tử vong tại chỗ do đa chấn thương.

Đây là vụ tai nạn giao thông chết người thứ 3 xảy ra trong một ngày ở địa bàn xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) trên các tuyến đường tỉnh 830 và 824.

Vụ tai nạn xe ba gác khiến nam thanh niên 22 tuổi tử vong. Ảnh: CTV

Vụ việc đầu tiên xảy ra lúc 11 giờ 50 ngày 18-9, anh TVĐ (22 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh) điều khiển xe ba gác máy chở gạch lưu thông hướng từ cầu Kênh Chà ra quốc lộ N2. Khi vừa qua khỏi cầu Ông Túc, trục bánh xe gãy, phương tiện mất lái, lao vào lề đường và lật ngang. Toàn bộ số gạch trên xe đổ xuống, đè trúng anh Đ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Người đi cùng là em TVL (16 tuổi) may mắn thoát chết nhưng tinh thần hoảng loạn.

Vụ tai nạn khiến một cô giáo tử vong. Ảnh: CTV

Đến 17 giờ 45 cùng ngày 18-9, trên tuyến đường tỉnh 824, đoạn gần ngã ba Cầu Tàu, xe tải biển số 50H-291.72 va chạm với xe máy 62R1-6904 do bà TTHY (54 tuổi, ngụ phường Tân An, Tây Ninh) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến bà Y ngã xuống đường, chấn thương nặng và tử vong tại chỗ.

Nạn nhân hiện là giáo viên hướng nghiệp Trường THPT Hùng Vương (phường Long An, Tây Ninh).

Trong cùng một ngày, trong phạm vi vài km, xã Đức Hòa ghi nhận ba vụ tai nạn liên tiếp, khiến 3 người tử vong, trong đó có một giáo viên. Các vụ tai nạn liên tục xảy ra khiến người dân địa phương lo lắng.